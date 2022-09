“Ho un matrimonio libero. Possiamo andare con altre persone”: bomba al GF Vip 7

“Ho un matrimonio libero. Ci vediamo sei mesi all’anno e possiamo andare con altre persone”: bomba al GF Vip 7, dettagli intimi clamorosi.

Confessioni intime e bollenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, dopo poche ore dal suo ingresso, una concorrente ha svelato dettagli importanti sulla sua vita di coppia. Sposata con un uomo più grande di vent’anni, la vippona ha spiegato di avere un matrimonio libero in cui sia lei che il marito sono liberi di divertirsi con altre persone.

Una confessione che ha letteralmente spiazzato gli altri concorrenti dando il via ad un dibattito. Tanti vipponi, infatti, hanno confessato di non riuscire a vivere con così tanta libertà una storia d’amore, ma la protagonista del racconto ha difeso la propria scelta motivandola.

La bomba di Sofia Giaele De Donà al GF Vip 7: “Mio marito può divertirsi con altre donne”

Sofia Giaele De Donà, modella ed influencer 23enne, è sposata con l’imprenditore Bradford Beck, più grande di lei di circa vent’anni. Sofia ha raccontato che il marito fa parte di una famiglia vecchio stampo che vive a Los Angeles svelando di non poter baciare e abbracciare il marito davanti ai suoceri. Ai compagni d’avventura ha poi svelato ulteriori dettagli della sua vita di coppia confessando di avere un matrimonio libero.

“Io e mio marito ci vediamo sei mesi all’anno. Per il resto, lui fa la sua vita e io la mia”, ha detto nel video di presentazione e lo ha confermato anche chiacchierando con gli altri inquilini della casa.

“Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto”, ha spiegato Sofia Giaele De Donà che ha già dichiarato guerra a Ginevra Lamborghini. “Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene”, ha aggiunto ancora la 23enne trovando il disappunto di Cristina Quaranta che ha ammesso che non riuscirebbe mai ad avere un rapporto del genere.