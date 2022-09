Soleil Sorge sbugiardata. L’attore non si trattiene e mostra gli screen che la inchiodano

Soleil Sorge è stata sbugiardata dal suo ex compagno di viaggio. Il noto attore non si è trattenuto e ha pubblicato gli screen che inchiodano l’influencer.

Soleil Sorge ancora una volta si è trovata al centro del gossip. Il motivo? Qualche tempo fa Davide Silvestri, con cui ha condiviso l’esperienza alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva rivelato in un’intervista che dopo la fine del reality show lui le aveva scritto su Instagram ma senza ricevere alcuna risposta da parte sua deducendo che non avesse chissà che voglia di continuare il loro rapporto che negli ultimi tempi si era un po’ rovinato.

Durante la messa in onda del GF Vip Party, Soleil Sorge ha smentito Davide Silvestri affermando che lei non ha ricevuto alcun messaggio da parte sua, ma nelle scorse ore, durante Casa Pipol, è arrivato il colpo di scena in quanto lui ha mostrato tutti lo screen in questione con tanto di messaggio che le aveva inviato.

Davide Silvestri pubblica lo screen contro Soleil Sorge: la verità dopo il GF Vip 6

Davide Silvestri durante la sua recente ospitata a Casa Pipol ha voluto smentire le dichiarazioni di Soleil Sorge, che ha sganciato la bomba sul Grande Fratello Vip, mostrando a tutti quanti lo screen del messaggio che le ha inviato dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, durata oltre sei mesi.

Questa è la prova del messaggio di Davide a @Soleil_stasi…

Cioè, le mandi un messaggio su Instagram? Dove quotidianamente ne riceve 10000 ?????

Un SMS no ?

Un messaggio WhatsApp ?

Ma daiiii, anche se fosse

È NORMALE CHE LE SIA SFUGGITO NO ???#SoleArmy pic.twitter.com/tCP6PVMo4P — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) September 22, 2022

“La cosa è molto divertente, non dico bugie“ ha esordito l’attore durante il corso del suo intervento. “La mia non era una polemica, ma un dato di fatto” ha subito aggiunto, chiarendo la sua posizione. “Questo messaggio ce l’ho anche, magari non l’ha visto o le sto antipatico“ ha continuato, dandosi una risposta in merito a quanto è accaduto.

“Non mi piace passare per bugiardo, io il messaggio l’ho mandato” ha poi ripreso il discorso. “Se non ricordo male l’ho mandato subito dopo la Casa, il 30 marzo alle 14.22” ha ammesso preciso come soltanto lui sa essere. “Magari l’avrà perso o cancellato per sbaglio, ma io l’ho mandato. Per il resto non c’è nessun problema, la vita va avanti” ha poi concluso Davide Silvestri su Soleil Sorge, che probabilmente essendo tempestata di messaggi dopo la fine del programma non è riuscita a leggeri tutti quelli che ha ricevuto.