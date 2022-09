Duro attacco a Ginevra Lamborghini dopo le dichiarazioni al GF Vip sulla sorella Elettra: “Altro che buona e umile”.

Ginevra Lamborghini finisce nel mirino di un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 7 dopo le dichiarazioni fatte sulla sorella Elettra. Durante i primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, Ginevra ha raccontato di non avere alcun tipo di rapporto con la sorella dal 2019 e di essere stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ginevra, inoltre, ha spiegato di non conoscere il vero motivo di tale rottura e di essere pronta a ricucire il rapporto.

Dichiarazioni, tuttavia, a cui non crede un’altra inquilina della casa che ha confessato di conoscere il vero motivo che ha portato alla fine dei rapporti tra le sorelle Lamborghini e di essere pronta a smascherare Ginevra.

Sofia Giaele De Donà: “So tutto di Ginevra Lamborghini e Elettra. Pronta ad attaccarla”. Guerra al GF Vip 7?

A Sofia Giaele De Donà sono bastate poco più di ventiquattro ore nella casa del Grande Fratello Vip 7 per dichiarare guerra a Ginevra Lamborghini. “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è“, le parole di Sofia sul rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini.

Secondo l’opinione di Sofia, Ginevra farebbe di tutto per imitare la sorella che, sui social, ha reagito così alle prime dichiarazioni di Ginevra, copiando anche il suo modo di parlare. “Ginevra si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità”.

Parlando con Sara Manfuso, inoltre, ha confessato la sua strategia per smascherare Ginevra: parlare con lei, chiederle dettagli sulla lite con la sorella Elettra e poi partire all’attacco conoscendo il presunto motivo del litigio.