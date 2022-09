“La falsità non ha limiti”, la fidanzata di Luca Salatino massacra la vippona

La fidanzata di Luca Salatino dopo il Grande Fratello Vip non ha alcuna intenzione di trattenersi e si è duramente scagliata contro la vippona.

Luca Salatino è senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione del GF Vip e nelle scorse ore si è trovato a che fare una gatta da pelare.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto un’inaspettata confessione da parte di Elenoire Ferruzzi che non solo gli ha confidato di provare un certo interesse nei suoi confronti ma ha anche dichiarato che lui le avrebbe fatto credere che questo sentimento sarebbe ricambiato. Luca ha negato il tutto affermando che lui ama la sua fidanzata Soraia Cerruti e che con Elenoire, invece, prova soltanto un sentimento di amicizia.

I loro rapporti da quel momento si sono abbastanza gelati da questo momento ma sui social è arrivata la reazione della fidanzata di lui che, in maniera inaspettata, ha scelto di criticare non l’atteggiamento del suo compagno o di Elenoire ma quello di Sara Manfuso.

Soraia Cerruti, fidanzata di Luca Salatino, si scaglia contro una vippona del GF Vip

Soraia Cerruti non ha apprezzato l’atteggiamento mostrato da Sara Manfuso in quanto avrebbe incoraggiato Elenoire Ferruzzi, che si è lasciata andare ad una toccante confessione, a credere in un rapporto che non esiste per poi ritirare il tutto.

“La falsità di alcune persone veramente non ha limiti, sto parlando di Sara” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo profilo social. “Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che ci giocava e scherzava con Elenoire“ ha subito chiarito, rivelando qual è la sua posizione in tutta questa storia.

“Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando è stata la prima a incoraggiarla“ ha poi ripreso il discorso la fidanzata di Luca Salatino. “Quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano a illudere Elenoire“ ha poi concluso non mandandole di certo a dire nei confronti della concorrente di Alfonso Signorini.