Test delle palline, se vuoi salva la vita, trova quella nera!

Hai letto bene, il test delle palline ti aspetta: leggi con attenzione la consegna e trova la risposta esatta in un solo minuto.

Bentornato con i nostri imperdibili test, quello del giorno è un rompicapo con protagonista delle palline. L’obiettivo è trovare quella nera, ma non è così semplice a farsi coma a dirsi, poiché entrano in gioco alcune condizioni che è necessario rispettare per completare in maniera opportuna la sfida. Allora, sei pronto? Ecco la consegna dell’enigma.

Come si sviluppa il test? Innanzitutto, sai che hai delle palline e devi trovare quella nera, ma non sono tra le tue mani. Il gioco inizia così, hai a che fare con un truffatore che vuole farsi beffe del tuo ingegno, ma tu gli darai pan per focaccia.

Ci sono due palline, una bianca e una nera sotto altrettanti bicchieri. Queste verranno fatte girare a tua insaputa, e per vincere la sfida dovrai trovare quella nera. Potrai alzare solo una volta il bicchiere.

Fin qui il gioco è onesto, ma siccome sai che il tuo interlocutore ti vuole truffare, non ti fiderai, anzi sai per certo che metterà due palline bianche così che sarà impossibile trovare la nera.

Colpo di scena: in realtà, ce l’hai fatta, ti si fatto beffe di lui! Come hai fatto?

Risolvi l’enigma in meno di un minuto, a fine articolo troverai la soluzione.

Soluzione del test delle palline, è incredibile!

Se ti piacciono queste sfide, ti consigliamo di risolvere il test della parola d’ordine è più semplice rispetto al rompicapo di oggi, ma potrebbe farti impazzire lo stesso. Adesso, è arrivato il momento di “svelare le carte”. Ti spieghiamo come hai fatto a trovare quella nera, consulta la risposta esatta per vedere se hai indovinato.

Dovrai giocartela d’astuzia e non di abilità visiva nel seguire il gioco di mani come in realtà si dovrebbe fare. Siccome hai a che fare con un “furbone” dovrai usare la sua stessa moneta. Appunto, la logica è l’arma vincente, fattela amica con i nostri imperdibili test.

Sei riuscito a trovare quella nera, ma in modo furbo. In realtà, non l’hai trovata, ma hai tirato un colpo basso che ti farà vincere. Hai fatto cosi: hai alzato uno dei due bicchieri e hai detto al tuo avversario che lì c’è la pallina bianca, l’hai mostrata, mentre nell’altro c’è quella nera, la pallina da trovare!

Soprattutto non potrà confutare la risposta, altrimenti dovrà affermare di aver barato.

Hai capito la soluzione? Ci vediamo al prossimo test, non perderlo sarà divertente.