Ballando con le stelle 2022, artiglieria pesante per Milly Carlucci: coppie scintillanti

Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci lancia la sfida a Maria De Filippi tirando fuori l’artiglieria pesante: che coppie per lo show di Raiuno.

Tutto pronto per il debutto di Ballando con le stelle 2022 previsto per sabato 8 ottobre, in prima serata su Raiuno. Dopo settimane di rumors, indiscrezioni, annunci e interviste, Milly Carlucci ha deciso di giocare a carte scoperte e lanciare ufficialmente la sfida degli ascolti a Maria De Filippi, torna in onda con tutta la squadra di Tu sì que vales occupando la prima serata del sabato di canale 5.

Dopo aver svelato tutti i nomi dei concorrenti che scenderanno in pista provando a conquistare non solo i consensi del pubblico, ma anche quelli della giuria composta sempre da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, Milly Carlucci e l’intera squadra di Ballando hanno anche svelato le coppie protagoniste della nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno.

Ballando con le stelle 2022: le coppie ufficiali, il web approva

Sabato 8 ottobre, sulla pista di Ballando con le stelle, scenderanno in pista i seguenti concorrenti:

Iva Zanicchi (cantante, 82 anni)

Alex Di Giorgio (nuotatore, 32 anni)

Gabriel Garko (attore, 50 anni)

Enrico Montesano (attore, 77 anni)

Paola Barale (conduttrice, 55 anni)

Marta Flavi (conduttrice, 71 anni)

Luisella Costamagna (giornalista, 53 anni)

Giampiero Mughini (giornalista, 81)

Rosanna Banfi (attrice, 59 anni)

Dario Cassini (comico, 55 anni)

Ema Stokholma (conduttrice, 38 anni)

Alessandro Egger (modello, 30 anni)

Lorenzo Biagiarelli (Chef, 32 anni).

Ma con chi danzeranno i concorrenti della nuova edizione di Ballando? Nel cast dei maestri di Ballando, ci sono diversi volti noti che stanno lentamente conquistando il pubblico. Dopo aver presentato la prima coppia, Milly Carlucci ha ufficializzato tutti gli altri abbinamenti. Ecco, dunque, tutte le coppie:

Alessandro Egger con Tove Villfor

Alex di Giorgio con Moreno Porcu

Dario Cassini con Lucrezia Lando

Ema Stokholma con Angelo Madonia

Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

Gabriel Garko con Giada Lini

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

Iva Zanicchi con Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

Marta Flavi con Simone Arena

Paola Barale con Roly Maden

Rosanna Banfi con Simone Casula

La pista di Raiuno, dunque, è pronta a riaprire ufficialmente i battenti per far ballare tutti gli italiani.