Ex gieffina ottiene la più grande rivincita: nuovo traguardo in vista!

L’ex gieffina protagonista della notizia di oggi ha fatto letteralmente il botto: una vittoria dopo l’altra! Comunica ai suoi fan un messaggio davvero importante.

Attorno al Grande Fratello Vip c’è molto pregiudizio, poiché sono diverse le persone a pensare che sia tutto falso e magistralmente architettato. Di sicuro, trattandosi di un programma che va in diretta ed è visto da una grande quantità di telespettatori, segue in parte una linea di regia, ma il resto sono pure emozioni. Lo dimostra l’ex gieffina che grazie al percorso nella casa di Cinecittà, è rinata!

Niente è come prima per l’ex gieffina. Innanzitutto, ha raggiunto un seguito di notorietà importante, senza il GF Vip non ce l’avrebbe fatta, ma ha trovato altro. Diciamo che sono diversi i successi, ma il più importante è l’aver ritrovato sé stessa.

Ecco come ce l’ha fatta e quali sono state le sue armi vincenti, ve lo sveliamo a quattr’occhi.

Ex Gieffina ricomincia e vince, è un successo!

Al momento dentro la casa alcuni vip fanno ferro e fuoco, una vippona si è scontrata con un altro coinquilino sconvolgendo le dinamiche in casa, ed il programma essendo iniziato da solo una settimana, è tanto. Del resto, dall’avventura dell’ex gieffina non possiamo che comprendere appieno quanto accaduto, è un viaggio troppo intenso.

Stiamo parlando della talentuosa e bella Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco! La gieffina è giovanissima, ma ha già combattuto diverse battaglie. La prima quella di non poter essere sé stessa al 100%.

Ha denunciato l’Ares gate il sistema che ruotava attorno la sua persona e le relazioni. Appunto, ha confessato la finta storia d’amore con Gabriel Garko, che in realtà è un suo grandissimo amico.

Come se non bastasse, è stato proprio in quel periodo che ha vissuto gravi problemi di salute. Appunto, non le è venuto il ciclo per mesi, e la ragione non era ormonale, ma fisica e mentale: ha sofferto di disturbi alimentari!

Ha parlato di tutto questo al GF Vip, ed è andata dritta verso la sua strada. Ad oggi oltre a partecipare al programma di Carlo Conti, Tale e Quale show, dimostrando di essere una bravissima cantante, ottiene il successo più importante.

Ha pubblicato un libro che parla dei disturbi alimentari, si chiama Riflessi di me. Qui racconta il percorso affrontato e di come combattente il periodo più brutto della sua vita ne è uscita vittoriosa.