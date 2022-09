Sara Manfuso scoppia, a pochi giorni dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello Vip 7, non ce la fa più. Ecco la motivazione e con chi ce l’ha.

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato soltanto il 19 settembre e già la situazione sembra prendere una piega inaspettata. Sconvolgimenti e litigi stanno animando la casa, e tra i protagonisti c’è proprio Sara Manfuso che si direbbe una personcina molto particolare. Di certo, la gieffina non le manda a dire!

Sara Manfuso è una donna forte e coraggiosa, ne ha passate tante e proprio per questo non ha paura di dire ciò che pensa e di combattere le ingiustizie. Lei stessa ne ha subita una a soli 17 anni. Un uomo incappucciato la aspettava sotto casa e ha commesso il reato nei suoi confronti.

Una violenza di cui porta le cicatrici, e per la quale combatte con insistenza e tenacia la violenza di genere.

E’ una modella, ma è anche la Presidentessa di un’associazione contro la violenza sulle donne. Ha deciso di portare questo importantissimo messaggio al Grande Fratello Vip 7, e proprio per questa sua forza d’animo, non sarà facile contrastarla. Anzi è lei stessa quella che prende iniziativa.

Denuncia cosa non va bene, e lo fa senza filtri e censure, ecco quanto accaduto in piena diretta tv.

Sara Manfuso distrugge gieffino, ecco perché

Come se non bastasse, i litigi e le gaffe stanno già imperversando nel web, sono all’ordine del giorno. Una gieffina grida l’allarme toilette a causa delle puzze di un vip, sconvolgendo non poco il pubblico sia per le dinamiche che per la situazione un po’ folle. Così, accanto a questi momenti leggeri si esauriscono faide più serie, e la gieffina Sara Manfuso sa bene contro chi ce l’ha, ecco cos’è successo.

Dalla foto si può benissimo constatare che colui che ha fatto perdere le staffe a Sara è il giornalista Attilio Romita. Anche lui ha deciso di accettare la sfida del Grande Fratello Vip 7, è un giornalista nel Tg1 e Tg2, ma anche un conduttore tv. Insomma, è un personaggio che di comunicazione se ne intende, ed è per i suoi modi di fare che la modella sbotta.

Tutto accade quando in un momento di tranquillità la gieffina chiacchiera con i vip suoi amici, ed espone che ha in mente chi nominare. Si tratta proprio di Attilio perché non gradisce il suo atteggiamento “goliardico”.

Parla di lui con Luca, il quale fa riferimento al giornalista chiamandolo “nero di seppia” per via della tinta utilizzata dall’uomo. Ciò che non gradisce la gieffina è che sembra “totalmente fuori contesto” e che proprio per questa ragione esageri ed estremizzi alcuni comportamenti, come il fare lo spogliarello a settant’anni!

Conclude la discussione con i gieffini affermando: “Lo nomino per salvarlo da se stesso.” Questo pensiero non lo tiene per la cerchia privata, ma lo confessa al diretto interessato che a sua volta si difende affermando che non si pente, e che non è assolutamente d’accordo con queste idee.

Come si evolverà la vicenda, l’antipatia proseguirà oppure ci sarà un avvicinamento pacifico? Restiamo aggiornati per non perdere le novità.