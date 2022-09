GF VIP 7, è allarme toilette: i gieffini non si contengono!

By

Incredibile, il GF Vip 7 è iniziato da appena qualche giorno, e già i gieffini della casa di Cinecittà sono nel panico! La situazione è sfuggita di mano.

Non ci sono dubbi, i fan del GF Vip 7 non aspettavano altro che di vedere gli amati vipponi in situazioni “scandalose.” Tra i concorrenti ci sono dei volti amatissimi, altri che invece qualcuno neanche conosceva o semplicemente ricordava. Insomma, Alfonso Signorini ha fatto un ritorno con il botto, nessuno avrebbe mai pensato che dopo il primo giorno ci sarebbe stata una situazione del genere.

I gieffini sanno come smuovere le carte in tavola, ma questa volta non c’è stato nulla di premeditato. Quanto accaduto è unicamente il frutto di uno scandalo dettato da imprevisti ma anche da quella che è la convivenza forzata.

Caos e panico hanno animato la scorsa serata ed i diretti interessati hanno avuto una reazione clamorosa.

GF Vip 7, ecco come i gieffini hanno reagito all’unisono!

Neanche hanno iniziato e i gieffini la fanno davvero grossa! La situazione è sfuggita di mano non solo dentro la casa, ancor prima di iniziare Sonia Bruganelli ha ricevuto una grossa accusa da parte di una vip, segnando per entrambe un inizio abbastanza burrascoso. Così, con questo clima, l’allarme toilette divampa!

A farla davvero grossa sarebbe stato un concorrente, che proprio dopo la festa di inizio Grande Fratello Vip 7 ha passato dei momenti di privacy in bagno. Peccato che non ha potuto vivere le sue faccende in pace ed in riservatezza, perché qualcuno lo ha scoperto.

I diretti interessati sono l’ereditiera con il suo debutto, Ginevra Lamborghini e Amaurys Perez. Per i fan più aggiornati non è una novità sapere che nel luogo del misfatto, cioè il bagno, ci sono due porte, ma non tutti sanno che appunto ci sono due ingressi.

Mentre Amaurys era impegnato nella “sue faccende private”, dall’altra parte Ginevra avrebbe scoperto una puzza insopportabile, compiendo il gesto di tapparsi il naso e dicendo agli altri presenti: “Baby, tocca che ti fai una lavanda però eh. Mi hai capito, tesò. Che cosa hai fatto in questi giorni?”

Il diretto interessato ha cercato di giustificarsi per come ha potuto, ma la gieffina è stata così spontanea che ha causato le risa dei presenti.