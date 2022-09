Il GF Vip 7 inizia con un bel colpo basso a Sonia Bruganelli: scontro di fuoco accende una dinamica inedita! La notizia è sconvolgente, i fan non ci credono.

Neanche è iniziato e già il GF Vip 7 e Sonia Bruganelli innescano delle dinamiche scottanti. L’opinionista è sotto l’occhio del ciclone a causa della presunta crisi con Paolo Bonolis, ma sono diverse le chiacchiere che hanno lei come protagonista. Graffiante e con un atteggiamento a volte fuori dalle righe, piace o non piace, non ci sono mezze misure. Ed un personaggio l’ha presa di mira, infatti ci va giù davvero pesante.

Le notizie che ruotano attorno al Grande Fratello Vip 7 sono abbastanza in auge, poiché sta per aprire i battenti, ed i fan del programma non stanno più nella pelle. Le storie, i litigi e le dinamiche inaspettate sono tutto per il pubblico a casa che non vede l’ora di veder varcare quella porta rossa dai propri beniamini.

Il mirino del cecchino colpisce Sonia Bruganelli, o meglio lo fa un noto volto della tv che non ha peli sulla lingua: la smonta con delle parole di veleno!

Vi rilasciamo la dichiarazione ufficiale e come ha reagito l’opinionista.

Il GF Vip 7 di Sonia Bruganelli inizia con il botto!

Appunto, poteva mai Sonia Bruganelli non rispondere all’accesa faida? Non è un tipo che le manda a dire, anzi è un vero peperino. Dopo l’ultimo colpo di scena di Alfonso Signorini, questa news arricchisce ancora di più il clima di tensione per l’inizio dell’avventura. Sarà per il carattere dopo il debutto dello scorso anno come opinionista che la Bruganelli ha raggiunto subito una certa notorietà? Come già detto, o la si ama o la si odia, e c’è chi proprio non riesce a farsela piacere. Le parole sono affilate come lame.

Elenoire Ferruzzi scaglia l’arco, tutte le frecce, e qualche freccetta di riserva: attacca con parole abbastanza forti l’opinionista! Cos’è che ha fatto la Bruganelli per fare impazzire l’icona LGBTQ+?

Apre le danze con il detto “Vado ad ammaestrare le foche monache”, la donna è un simbolo per il mondo con i colori dell’arcobaleno, in quanto trans, ma soprattutto per difendere i diritti di questa comunità che rappresenta le minoranze.

E’ una showgirl che non le manda a dire, ed inveisce proprio contro Sonia perché non ha apprezzato il suo atteggiamento nella passata edizione. Probabilmente sarà stato per il suo modo di fare, graffiante, appunto o la si ama o no, ed Elenoire non la tollera.

Così, visto l’inizio del GF Vip 7 saltano fuori vecchi tweet, uno di questi afferma delle parole abbastanza forti nei confronti dell’opinionista:

“Ma poi cattiva! Una ces*a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone.”

Insomma, una dichiarazione abbastanza tagliente, alla quale l’opinionista risponde con un secco: “Ci divertiremo.”

Con la nuova edizione ne vedremo delle belle, restiamo aggiornati.