Elodie distrugge i sogni dei fan, la verità è un colpo al cuore: “E’ troppo presto”

Elodie nelle scorse ha distrutto i sogni dei suoi fedeli sostenitori rivelando come stanno davvero le cose.

Elodie è tornata sul piccolo schermo degli italiani in occasione del lancio della nuova stagione di Verissimo, il programma di successo di Silvia Toffanin, dove tra una confessione e l’altra ha deciso di fare chiarezza in merito al gossip che da ormai settimane circola sulla sua vita privata.

Si mormora infatti che tra lei e il pilota Andrea Iannone sia scoppiato l’amore e che i due formino coppia fissa da qualche tempo, ma le cose stanno davvero in questo modo o si tratta di un gossip senza alcun fondamento? A rivelare la verità dei fatti ci ha pensato la diretta interessata a nel salotto televisivo di canale 5 ha ammesso come stanno le cose tra lei e il pilota distruggendo i sogni dei suoi fedeli sostenitori.

Elodie a Verissimo ha fatto chiarezza in merito alla natura del suo rapporto con Andrea Iannone, ex di una delle sue più care amiche Belen Rodriguez.

Elodie fa chiarezza su Andrea Iannone e svela: “Ora è troppo presto”

Elodie ha ammesso che almeno per il momento tra lei e Andrea Iannone non c’è nessuna storia d’amore, nonostante le foto mostrassero una realtà differete, ma che almeno per il momento c’è in corso una frequentazione. I due sembrano piacersi e non poco ma sarebbero ancora lontani da definirsi una coppia innamorata.

“E’ una bella frequentazione“ ha esordito l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi durante il corso dell’intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. “E’ una persona che mi piace” ha subito chiarito, rivelando che prova un sincero interesse nei suoi confronti e che ha piacere nel continuare questa conoscenza. “Sto bene, parliamo molto, ci daremo la possibilità di conoscerci e poi si vedrà, oggi è troppo presto” ha poi concluso, rivelando che però è troppo presto per parlare di una storia d’amore e che ogni cosa ha il suo tempo per avere la giusta maturazione.

Elodie ed Andrea Iannone si stanno godendo questa bella frequentazione e i fedeli sostenitori di lei sperano che possa diventare qualcosa di più.