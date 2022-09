Alessandra Celentano, ritorno di fuoco ad Amici: la verità che non aveva mai detto prima

Alessandra Celentano ha fatto un vero e proprio ritorno di fuoco nella scuola di Amici di Maria De Filippi, svelando un’inedita verità.

Alessandra Celentano è tornata ancora una volta a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi, sempre nel ruolo di insegnante di danza classica pronta a preparare i nuovi talenti che andranno a formare la classe di quest’anno.

Durante il corso della prima puntata di quest’edizione, che ha debuttato nelle scorse ore sul piccolo schermo degli italiani, l’insegnante di danza classica ha fatto una confessione bomba alla padrona di casa lasciandola senza parole in quanto mai si sarebbe aspettata una simile rivelazione da parte sua durante il corso della presentazione degli alunni di quest’anno.

Alessandra Celentano ha dato vita ad un ritorno di fuoco ad Amici di Maria De Filippi rivelando qualcosa che non aveva ancora detto da diverso tempo a questa parte.

Amici 22: la confessione bomba di Alessandra Celentano al debutto

Alessandra Celentano ad Amici 22, che è stato minacciato di essere boicottato dagli utenti della rete, si è lasciata andare ad un’inedita confessione rivelando che qualcosa nella sua vita privata è cambiata durante il corso dei mesi estivi in cui il programma di successo di canale 5 non è andato in onda.

La nipote d’arte ha confidato in primis alla conduttrice e poi tutto il pubblico che seguiva la vicenda con particolare interesse che durante il corso di quest’estate è riuscita a trovare l’amore! Alessandra Celentano si è fidanzata!

L’insegnante di danza classica più famosa del piccolo schermo degli italiani, dopo il divorzio, sembrerebbe dunque aver trovato l’amore e la storia tra i due sembrerebbe essere piuttosto importante e consolidata altrimenti non ne avrebbe mai parlato pubblicamente durante il corso del debutto di Amici 22, un’occasione davvero importante per tantissimi giovanissimi che sperano di poter realizzare il loro sogno durante il corso di questi mesi.

Maria De Filippi è rimasta senza parole perchè non si sarebbe mai aspettata una simile confessione ma non potrebbe che essere più che felice per la sua insegnante preferita, in quanto finalmente è riuscita a trovare l’amore e chissà che questo non l’aiuti ad essere un po’ più dolce con i suoi alunni.