Veronica Peparini lascia Amici 2022, Andreas tuona: ‘Hai leccacul* intorno’

Amici 2022 non sarà più lo stesso senza Veronica Peparini, e a ricordarlo è proprio il compagno di vita e danza, Andreas Muller.

Andreas Muller è un ballerino molto amato nel mondo dello spettacolo, sta anche muovendo i suoi primi passi come coreografo. Al suo fianco c’è la talentuosa e iconica Veronica Peparini, sua compagna e fonte d’ispirazione. Quest’anno ad Amici 2022 lei non sarà presente, le novità dell’anno appena iniziato sono tante, e il ballerino non perde tempo nel dire la sua. Anzi, tuona proprio contro chi “Ha voltato le spalle!”

Nessuno si sarebbe immaginato che Andreas scoppiasse così, ma la dichiarazione fatta ve la riportiamo nei punti salienti discutendone, e soprattutto rivela dei retroscena inediti. Niente è come sembra, soprattutto il ballerino non si trattiene.

Si lascia andare ad uno sfogo per niente facile da digerire, e quanto afferma non passa inosservato, anzi rivela molto di più del previsto.

Veronica Peparini e l’addio ad Amici 2022, Andreas sbotta

Non è la prima volta che Andreas Muller ne dice quattro contro chi non tollera. Di recente, il ballerino ha rilasciato una confessione forte che ha preoccupato tutti, ma eccolo pronto a tornare più in forma di prima. Grande assente da Amici 2022 è Veronica Peparini, e dopo la prima puntata l’artista ha deciso di sconvolgere le carte in tavola, non poteva stare in silenzio vista la situazione.

Con le mani a cuore la coreografa e maestra dal nome importante, la Peparini, lascia dopo ben 10 anni di partecipazione al programma, il suo ruolo di insegnante. Ha guidato giovani talenti a credere in loro stessi, specialmente quando tutto andava a rotoli.

Ed è proprio qui che Andreas si lascia andare ad un discorso toccante nei suoi confronti, ma anche scottante rispetto chi avrebbe commesso qualche torto alla sua amata compagna. Si sarà tolto un bel sassolino dalla scarpa per parlare così animatamente sui social media, i canali ufficiali attraverso i quali si espone ai fan.

Ecco le parole più d’impatto del giovane artista:

“Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccacul* intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso.”

Aggiungendovi che lui non sarebbe mai stato capace di fare una cosa del genere, perché troppo impulsivo e ancora giovane d’esperienza di vita. L’affondo continua in questo modo:

“Continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere.”

Insomma, sembrerebbe proprio avercela con qualcuno che si è comportato male nei confronti della coreografa, al punto da mancarle di rispetto. Quindi, per valorizzarla, ha parlato del suo duro lavoro e di quanto sia un animo buono. Esiste un gesto d’amore più grande di questo?

Sarà giovane, ma Andreas sa come farsi valere, ha le idee chiare, e soprattutto è un compagno e ballerino fantastico al fianco della sua donna. Conclude parlando di cambiamento, ed augurandole il meglio per il futuro.