Spunta il legame con Elodie ad Amici 22: nella Scuola entra la ballerina Megan

Amici 22 è iniziato. Questo weekend sono partite le prime sfide e giovani di tutta Italia stanno provando ad entrare a far parte della gara sfidandosi in prove di ballo e canto.

I professori di questa edizione sono Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e i due nuovi ingressi Arisa e Emanuel Lo.

La gara è iniziata e tra le ballerine che inseguono il sogno di entrare ad Amici, troviamo Megan. La ragazza è già nota al pubblico, perché ha un legame con la cantante ed ex allieva del talent, Elodie.

Questa domenica appena passata è iniziato il talent show Amici 22. I professori sono molto agguerriti e attenti ai dettagli, l’importante è non perdere di vista il proprio obbiettivo.

Tra i vari ragazzi e ragazze che si sono esibiti, troviamo Megan Ria e lo studio è in delirio. Carnagione scura, capelli castani e riccioli e un fisico da urlo, la ballerina viene subito scelta dal professore che si occupa della danza, Raimondo Todaro.

Lei ha origini cubane, ma è nata ad Imola nel 2005. Qualche anno dopo si è spostata con la famiglia a Massa Carrara dove vive tuttora.

Alcuni dei fan del programma più attenti hanno notato che Megan non è un volto sconosciuto. Infatti lei è già una ballerina di successo.

Nel suo curriculum troviamo ruoli di spicco e di risalto. Nell’anno corrente, la Ria ha preso parte al cast di ballerini di Battiti Live, de Il Cantante Mascherato, ma anche in un video d Elodie.

Anche quest’ultima ha partecipato ad Amici durante la quindicesima edizione e si è riuscita a posizionare al secondo posto. Adesso è una cantante molto nota e di successo.

Il video musicale dove appare Megan è Tribale, una delle canzoni più note di Elodie.

Ma non finisce qua! Megan è nota anche per la sua bellezza; infatti, ha vinto cinque fasce durante il concorso Una ragazza per il cinema.

La ballerina appena entrata ad Amici ha anche sfilato su passerelle importanti quali Laura Biagiotti, Calvin Klein, Pitti Bimbo, Guess, Benetton e tante altre.

Megan lavora sul piccolo schermo da quando aveva soli quattro anni, ma adesso si forma la prima coppia ad Amici. Le memorie più solide si ricorderanno di una giovane ragazzine che apparse in Chi ha incastrato Peter Pan, programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis.

La ballerina è riuscita a raggiungere uno dei suo sogni, ovvero entrare nella Scuola di Amici 22. Era impossibile non notarla e non è per il legame con Elodie, ma per la sua bellezza e bravura