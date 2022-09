Lite tra Maria De Filippi ed un allievo: Amici 22 parte con il botto

Amici di Maria De Filippi è appena iniziato e già fa molto parlare. Il talent show di Mediaset è duro e lungo, sono tante le regole e ogni settimana il rischio di uscire dalla Scuola è altissimo.

I professori sono pronti. Tra di loro ritroviamo Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, ma anche i due nuovi ingressi Arisa ed Emanuel Lo.

Loro hanno iniziato a scegliere i ballerini e i cantanti che si meritano l’ingresso ad Amici.

Uno dei giovani, però, non è partito con il piede giusto a causa di una lite con Maria De Filippi. Vediamo insieme questo inizio col botto

Lite tra Maria De Filippi e Wax: Amici 22 parte con il botto

Proprio ieri 18 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 22. I professori hanno dovuto scegliere i 19 ragazzi tra cantanti e ballerini che potranno entrare nella Scuola.

Tra loro troviamo anche Wax con grandi capacità canore.

Il futuro allievo non ha iniziato con il piede giusto, come rivela la conduttrice. Maria De Filippi e Wax hanno avuto una forte lite al suo provino di presentazione, prima che la conduttrice svelasse l’asso nella manica.

“Lui è un candidato per il canto e questa è l’ultima maglia di Leonardo Pieraccioni. Dovete sapere che io e lui abbiamo discusso ai casting. Ed è per questo che abbiamo questo rapporto. Poi però abbiamo subito fatto pace” si confida la presentatrice.

Maria poi racconta un po’ della vita del cantante. Il ragazzo ha fatto il cameriere, il trascolatole e anche il rider per raggiungere una stabilità economica.

Wax non voleva dipendere da suo genitori e “si definisce sereno variabile“.

Leonardo Pieraccioni, attore toscano, era lì presente e inizia a prendere in giro il look del cantante.

“Speriamo che questa maglia di Amici di Maria la prende perché la sua l’è tutta sbrendolata. La vedo molto vissuta la sua. Speriamo che questa maglietta tu la prenda e ti rivesta“ dice divertito Pieraccioni e il cantante risponde ironico: “Ho litigato con una tigre ma sono qui“.

Wax è pronto per esibirsi con il suo brano Turista per sempre, ma ha una richiesta particolare: lui canta solo scalzo.

Questo ragazzo è davvero eclettico, ma non riesce a convincere tutti i professori.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini gli dicono di no, mentre Arisa viene colpita dal giovane ragazzo. Ecco che Wax si guadagna un posto nella Scuola, mentre nasce una nuova coppia ad Amici.

Sicuramente lui si fa notare, ma il motivo della lite con Maria De Filippi non è ancora stato svelato. Siamo certi che con l’andare avanti di Amici 22, Wax si svelerà nel profondo