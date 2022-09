Sophie Codogoni, la verità prima del ritorno in tv: “Voleva renderlo indimenticabile”

Sophie Codegoni prima del ritorno sulle scene ha deciso di svelare come sono andate realmente le cose, ammettendo tutto quanto.

Sophie Codegoni prima di tornare sul piccolo schermo degli italiani, pronta ad indossare i panni della Bonas ad Avanti un altro, si è lasciata andare ad un’inedita confessione sul suo fidanzato Alessandro Basciano. In particolar modo l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto riferimento alla proposta ricevuta da lui qualche settimana fa al Festival del cinema di Venezia.

Effettivamente tutti hanno avuto da dire sulla proposta ricevuta in quel momento. Tutti tranne lei che non aveva ancora rivelato che cosa ne pensasse del gesto compiuto dal suo fidanzato da cui non si è mai separata dalla fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, dove hanno avuto modo di conoscersi e far scoccare l’amore tra loro.

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio su Alessandro Basciano rivelando non solo che cosa ne pensa della proposta ricevuta ma anche che cosa gli aveva confidato lui prima che quel momento avesse inizio e che diventasse virale sui social del mondo intero e non solo del bel paese.

Sophie Codegoni rompe il silenzio sulla proposta di Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, che è protetta da una buona stella, sul suo profilo social ha deciso di commentare la proposta di Alessandro Basciano per la prima volta da quando questo momento ha avuto inizio rivelando che cosa ne pensa lei visto che tutti hanno espresso la loro opinione. Tutti tranne lei.

“Mi ha detto che voleva rendermelo indimenticabile e direi che c’è la fatta” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “È pazzo ma lo amo per questo“ ha subito aggiunto, rivelando che a differenza degli utenti della rete lei ha apprezzato l’idea del suo compagno. “Mi ha reso la donna più felice del mondo“ ha poi aggiunto la Codegoni.

Per Sophie, dunque, questo è un capitolo d’oro sia dal punto di vista privato, in quanto è innamoratissima di Alessandro Basciano, ma anche quello professionale considerando che a breve debutterà sul piccolo schermo degli italiani nel ruolo di Bonas nel noto programma di Paolo Bonolis su canale 5.