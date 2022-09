Victoria De Angelis: vestito trasparente e rossetto rosso, assolutamente illegale

Victoria De Angelis bellezza illegale: vestito nero e trasparente e rossetto rosso per la bassista dei Maneskin sempre più bella.

Bellezza illegale per Victoria De Angelis. Per ricordare l’avventura vissuta in Cile insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, la bassista dei Maneskin ha pubblicato due foto del look sfoggiato sul palco mandando in tilt i social di fronte alla sua bellezza e sensualità.

Tra i quattro Maneskin, Victoria riesce ad attirare l’attenzione dei fan mondiali sia quando è sul palco dove, con il suo basso, riesce a scatenare l’entusiasmo del pubblico sia quando si gode il tempo libero condividendo foto e video sui social.

Victoria De Angelis, rossetto rosso e vestito total black: così manda in tilt il mondo

Dopo aver infiammato il Brasile con un selfie mozzafiato, Victoria è rientrata in Italia trascorrendo un po’ di tempo libero con la sorella Veronica come ha mostrato lei stessa condividendo alcune foto su Instagram. Proprio sui social, poi, la bassista dei Maneskin ha voluto ricordare i momenti trascorsi in Cile pubblicando alcune foto in cui è evidente la sua bellezza.

Capelli sciolti, biondi e frangia ad incorniciarle il viso che presenta un make up più leggero sugli occhi azzurri per mettere in evidenza le labbra con un rossetto rosso molto marcato. Vestito nero, trasparente, con il decolletè in mostra e coperto da copricapezzoli a forma di stella. Trasparenze che evidenziano il fondoschiena e lasciano intravedere le gambe snelle e slanciate. Il look, come si può intravedere dalla foto qui in alto, è completato da degli stivali neri.

Un outfit decisamente sensuale quello sfoggiato dalla bassista dei Maneskin sul palco in Cile. Look sexy, ma al tempo stesso rock quello di Victoria che ama mostrare la propria anima ribelle, libera e rock anche attraverso un vestito.

Una foto, quella che vedete in alto, che è stata molto apprezzata dai fan che, oltre a sottolineare la bellezza della loro beniamina, hanno evidenziato la bellezza della scelta stilistica.

“Che bomba”, “Così svengo Vic”, “Ma quanto puoi essere bella?”, “Non ce n’è per nessuna. La Queen sei tu”, “Assolutamente meravigliosa”, “La tua bellezza è illegale”, sono alcuni dei tantissimi commenti scritti dai fan sotto la foto.