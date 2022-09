Test: vuoi realizzare tutti i tuoi desideri? Fai la scelta giusta

Questo test ti permetterà di comprendere se riuscirai a realizzare tutti i tuoi desideri in futuro. Ma devi riflettere bene prima di scegliere

Credi che nella tua vita riuscirai a realizzare tutti i tuoi desideri? Oggi potrai scoprirlo grazie a questo test. Analizzeremo la tua personalità e proveremo a comprendere se ce la farai o dovrai accontentarti di ciò che la vita ti regalerà. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Questo è soltanto un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, non c’è nessun genere di collegamento con teorie o tesi scientifiche dietro i vari profili.

Adesso possiamo iniziare, immagine di trovarti nella seguente situazione: stai per andare a firmare un contratto ricchissimo per una grande azienda. Hai fatto numerosi colloqui e sei stato scelto nonostante ci fossero mille candidati per quell’unico posto. Non puoi rimandare, altrimenti il posto andrà al secondo in graduatoria. Ti chiama il tuo migliore amico, ha l’auto in panne e non può andare a lavoro. Se non arriva in tempo, il suo datore di lavoro lo licenzierà. Cosa fai?

Ragiona con calma e poi scegli tra una delle seguenti opzioni: vai al colloquio ugualmente o corri ad aiutare il tuo amico? Prendi una decisione e poi scorri il testo verso il basso, scoprirai se realizzerai tutti i tuoi desideri. Ecco i profili del test.

I profili del test

: anche se potrebbe sembrare strano, questa non è la scelta migliore. Correre in soccorso di un amico può sembrare un atto generoso, tipico di ha un carattere molto dolce e sensibile, ma non è una decisione saggia. Puoi aiutare il tuo amico anche senza presentarti fisicamente. Come? Leggi l’altro profilo, chi ha preso una decisione diversa rispetto alla tua lo ha sicuramente capito. Vai lo stesso al colloquio: questa è sicuramente la scelta più saggia. Il tuo amico ha l’auto ferma in mezzo alla strada ma non è in pericolo di vita. Hai optato per questa decisione perché sei una persona molto pragmatica. Vai al colloquio perché è la grande occasione della tua vita, prima di entrare nell’ufficio del personale chiami il carro attrezzi e lo mandi in soccorso del tuo amico. Due piccioni con una fava!

Il test è terminato, speriamo ti sia piaciuto. Nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto stimolanti e divertenti come questo. A presto!