Manuel Bortuzzo continua a stare al centro del ciclone: la sua vita prende una piega nuova! Ecco cosa è saltato fuori sul giovane campione di nuoto.

Il nuoto per Manuel Bortuzzo è davvero tutto, il suo più grande sogno è diventare un campione al 100%! E’ chiaro che ci vuole del duro lavoro per riuscire nell’intento, e lui ha la caparbietà giusta e la grinta necessarie per superare qualsiasi ostacolo. Testimonia ciò la sua voglia di riscatto e quante cose belle ha fatto dopo il tragico incidente che lo ha portato sulla sedia a rotelle. Così, dopo il GF Vip torna con delle novità pazzesche.

Innanzitutto, la rottura con Lulù Selassié la Princess più chiacchierata e la “fatina” sui social media più amata, è ormai ufficializzata. Di recente, Manuel è stato molto ricercato e cliccato sui social proprio per la relazione con Angelica Benevieri.

La tik toker è stata un fulmine a ciel sereno nella sua vita, la quale sta prendendo una certa piega. Si parla di inizi, novità e cambiamenti, molto di quello che stiamo per svelarvi è inedito e lascia senza parole.

L’inizio di Manuel Bortuzzo: un’avventura da scoprire!

Le notizie si fanno sempre più scottanti, anche perché Manuel Bortuzzo ha rivelato retroscena inediti sulla storia con Angelica Benevieri, ma i colpi di scena non finiscono qui. Tra le chicche non possiamo non condividere quella del giorno, perché finalmente le cose sembrano andare dritte verso la direzione desiderata. L’avventura inizia!

Questi sono i frame delle Instagram stories condivise da entrambi i piccioncini. Sia Manuel che Angelica sono al settimo cielo per la piega che sta prendendo la loro relazione! Sono più uniti che mai nonostante lo scandalo che ha come protagonista la Benevieri, e le ultime sul suo conto.

Il giovane vive come qualsiasi altro suo coetaneo i suoi sogni nella carriera e l’amore scoppiato così improvvisamente con la tik toker del momento.

La bufera degli ultimi tempi sembra ormai essere stata una volta per tutte messa da parte, e si viaggia per un nuovo inizio. Fatto di speranze, serenità e voglia di viversi insieme giorno per giorno!