Innamorati l’uno dell’altra, Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri raccontano dei retroscena inediti. L’intervista sull’inizio del loro amore spiazza i fan.

Il nuotatore più ricercato e cliccato online degli ultimi tempi è Manuel Bortuzzo, un giovane campione dalla storia unica e speciale. Rimasto sulla sedia a rotelle a causa di un tragico incidente, torna alla ribalta e stravolge la sua vita dopo la rottura con Lulù Selassié. La fortunata è la tik toker Angelica Benevieri con la quale condivide una storia inedita sul loro incontro e che fa sognare ad occhi aperti i fan.

Proprio come una favola sembrano un principe ed una principessa, o meglio per molti si tratta di quella sbagliata vista la fine della relazione con Lulù Selassié. E’ nota la spaccatura che c’è nel web. Ci sono dei fan che si sono schierati da parte della fatina, mentre altri sono da quella del campione di nuoto.

Insomma, sono passati mesi dalla fine del loro Grande Fratello Vip e storia, ma rimangono ancora un punto di riferimento costante per i fan del reality. Al momento, Manuel è fidanzato ufficialmente con Angelica, e il duo si sta pian piano facendo conoscere.

I dettagli sul loro incontro e inizio di tutto lasciano a bocca aperta i fan.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, una favola!

Il duo in questione sta facendo chiacchierare molto, prima per il gesto compiuto dalla neo fidanzata accusata di fare “abilismo” dal mondo del web, e poi per la complicità inaspettata manifestata da entrambi, insomma è una coppia dalle tante sorprese! Oggi scopriremo com’è nato tutto e quando, soprattutto saltano fuori dettagli inediti.

In foto sembrano sereni, due giovani che si stanno conoscendo. Qui stanno passando una giornata in giro per i negozi. Lo scatto rubato in un momento di spontaneità dalla redazione di Chi magazine sta viaggiando in lungo e in largo nel web, e con esso l’intervista di Bortuzzo fatta dallo stesso giornale in testa alle chiacchiere e al gossip.

Il giovane non ama la pubblicità, ma questa volta ha ritenuto opportuno sbilanciarsi per valorizzare la loro storia d’amore. In realtà, il duo in questione non si è conosciuto dopo la rottura con Lulù, ma si conoscevano già anni prima.

Lei la definisce una “ragazza speciale”, è la cugina di uno dei suoi migliori amici, e l’ha rivista dopo tre anni dalla prima volta che si sono incontrati. Ai tempi, lei era piccolina, ma adesso che è una giovane donna ne è rimasto ammaliato.

Sono gli stessi anni nei quali si è macchiata del gesto tanto criticato e al quale ha risposto con una replica abbastanza amara per chi l’ha attaccata.

Infatti, lui stesso afferma che una sera quando sono usciti lui le ha fatto vedere una foto, ecco quanto detto:

“Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere.”

Il destino a volte può essere imprevedibile, ma ricco di sorprese belle dalle quali iniziare nuove avventure e storie d’amore da far battere il cuore.