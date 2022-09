Chiara Ferragni corteggiata da mamma Rai: Simona Ventura svela tutti gli altarini

Chiara Ferragni è stata corteggiata più volte da mamma Rai e a svelare tutti gli altarini è stata proprio Simona Ventura.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete. Tant’è che il suo successo sta andando, da diverso tempo a questa parte, ben oltre il mondo dei social. Basti pensare infatti che il prossimo anno la vedremo per ben due serata al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e non mancano i retroscena riguardanti questa scelta.

A parlare però non è stata la moglie di Fedez, ma Simona Ventura che ai microfoni de Il messaggero ha ammesso non solo di essere il suo punto di riferimento dal punto di vista televisivo ma anche che questa che ha accettato non è stata la prima offerta che l’imprenditrice digitale ha avuto da mamma Rai in quanto dietro ci sarebbe un percorso che dura da anni.

Simona Ventura ha svelato un inedito retroscena su Chiara Ferragni, raccontando che cosa si cela dietro il suo debutto al Festival di Sanremo.

Simona Ventura senza freni: l’inedito retroscena su Chiara Ferragni a Sanremo

Simona Ventura durante il corso di questa recente intervista ha deciso di svelare inediti retroscena su Chiara Ferragni, che non molto tempo fa ha avuto una caduta di stile che ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete, ammettendo che questa non è la prima volta che mamma Rai le chiede di prendere parte al Festival di Sanremo che dietro ci sarebbe un corteggiamento durato ben 4 anni!

“La Rai le chiedeva di andare a Sanremo da quattro anni” ha dichiarato la conduttrice durante il corso dell’intervista, rivelando un inedito retroscena che non era ancora emerso durante il corso di questi mesi per poi raccontare al grande pubblico qual è il consiglio che le ha dato, visto che è il suo punto di riferimento nel mondo televisivo, prima di salire sul palco dell’Ariston.

“La dritta più importante che le ho dato finora è quella di essere se stessa” ha ammesso. “È l’italiana più famosa al mondo e Sanremo è il palco più popolare e importante d’Italia. Comunque vada per lei sarà un successo” ha poi concluso.