Elisabetta Gregoraci è in love con Lui, mentre Signorini pensa ancora al bacio con Pretelli

C’è una grande usanza al Grande Fratello Vip: durante la prima puntata due nuovi concorrenti si devono baciare in piscina.

Due anni fa accadde proprio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Proprio durante la prima diretta del reality show, Alfonso chiama quest’ultimo in studio e ricorda il loro momento. Il conduttore domanda all’ex velino per quale motivo Elisabetta mise le mani davanti alle loro labbra e tuttora si domanda se sia stato un bacio con la lingua o meno.

Pretelli, un po’ imbarazzato, confida che la Gregoraci aveva fatto quel gesto per non far vedere quel bacio a suo figlio. Inoltre, l’ex gieffino aggiunge che l’unica ragazza che ha baciato con la lingua in piscina è la sua attuale fidanzata Giulia Salemi.

Alfonso pensa ancora a quel bacio, ma Elisabetta è già in love con qualcun altro. Chi? Scopriamolo insieme

Che belli i tempi quando Elisabetta Gregoraci era la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 5.

La showgirl è molto bella, sensuale, sorridente e senza dubbio molto intelligente. Come è possibile che sia ancora single?

Beh, sembra proprio che non lo sia più dopo la grande paura. Elisabetta è single da quando si è separata dall’ormai ex marito Flavio Briatore.

I due hanno ancora un forte legame, infatti vivono vicino a Montecarlo e passano le vacanza insieme al loro figlio Falco.

Proprio per questo motivo, la Gregoraci difficilmente esce allo scoperto quando ha una nuova frequentazione. Stavolta, però, i paparazzi che magazine Chi hanno colto in fragrante la conduttrice ora in love.

Elisabetta era a Milano ed è andata a pranzo con un uomo. Dopo aver finito il pasto, i due hanno camminato tranquillamente per Monte Napoleone fino a quando non si sono resi conto dei paparazzi.

La coppia si divide immediatamente e lui cambia strada. Il fotografo si avvicina all’uomo e gli chiede per quale motivo si sia allontanato dalla Gregoraci.

“Non so di cosa stia parlano” risponde lui immediatamente.

Ecco che il ragazzo prende il telefono e scrive subito alla conduttrice. Lei intanto si nasconde in hotel e recupera le sue valigie.

Elisabetta Gregoraci si è comportata in modo sospetto con questo ragazzo non così misterioso. Infatti, lui è il manager trentenne Giulio Fratini.

Quest’uomo ha avuto delle frequentazioni con qualche donna dello spettacolo, come Raffaella Fico e Roberta Morise.

Dell’inizio della frequentazione della conduttrice con Giulio si sa poco o nulla. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta all’inizio dell’estate. Erano insieme in vacanza in Versilia e dopo spunta un aereo misterioso.

Elisabetta, però, vuole mantenere ancora la sua privacy e non sembra minimamente intenzionata a rivelare di più.

La Gregoraci è in love, ma non si sente ancora pronte per uscire allo scoperto. Gli scatti esclusivi di Chi non lasciano molti dubbi: sono proprio una bella coppia!