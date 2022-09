Adriana Volpe sta già scaldando i motori, i suoi gesti sono inequivocabili. Le reazioni e gli scontri saranno il pane quotidiano dei fan del GF Vip 7!

L’anno scorso il nome di Adriana Volpe figurava insieme a quello di Sonia Bruganelli come opinionista al fianco del conduttore, Alfonso Signorini. Quest’anno il duo dell’edizione passata è stato modificato. Al posto della prima c’è un altro volto, quello della cantante che negli ultimi anni di “maturità” ha avuto un successo del tutto inaspettato, Orietta Berti. Così, sembrerebbe che il clima di tensione dello scorso anno non sia destinato a placarsi, perché accade qualcosa di inedito.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli to be continued, lo scontro quanto ancora verrà portato avanti? Entrambe con l’abilità dell’essere dirette e d’impatto, sconvolgono la situazione in studio con i loro gesti.

La battaglia inizia sui social e proprio allo scadere del countdown arriva la stoccata finale che segna l’epilogo di una guerra che accompagnerà durante tutta la messa in onda dell’edizione corrente del GF Vip 7.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dettagli scontro

Dalle prime immagini della serata di debutto del Grande Fratello Vip 7, abbiamo fin da subito constatato come Alfonso Signorini abbia rivoluzionato tutto quest’anno. Infatti, non solo il pubblico, ma anche gli stessi diretti interessati, i suoi amati vipponi sono rimasti senza parole per le novità. Così, tra le situazioni di contorno, non possiamo non rivelare il gesto di Adriana Volpe e le conseguenze di Sonia Bruganelli.

Le due non sono delle grandi amiche, o meglio durante la scorsa edizione si sono spesso contrattaccate anche in maniera abbastanza pensante. Nessuna delle due le manda a dire, anzi sono dirette e sanno essere velenose se lo vogliono.

Da questo frame prendiamo in considerazione il gesto di Adriana Volpe. Alla prima puntata condivide un video in un suo post del profilo Instagram ufficiale nel quale fa un augurio particolare. Augura il meglio ai concorrenti e lo dice come se fosse lei stessa una di loro.

Appunto, lo è stata, ma è anche stata un’opinionista! Quindi, per i più attenti si legge tra le righe una belle frecciatina in gran stile. Ma non finisce qui, perché sempre i più attenti notano un like-frecciatina da parte della Volpe in un Tweet in tendenza, il seguente:

“Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta Giulia Salemi.”

Insomma, tutto è appena iniziato, ne vedremo delle belle!