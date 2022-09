Uomini e Donne, l’ex tronista smascherato: ora tutti sanno la verità

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata smascherato e sui social sembrerebbe essere stata rivelata tutta la verità sulla sua storia terminata da qualche tempo.

L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ancora una volta al centro dell’attenzione. Il motivo? Da quando ha terminato la sua esperienza al centro degli studi Elios di Roma, ovvero qualche mese fa, nessuno sembrava credere alla sua relazione nata nello show. Tant’è che questo sesto senso è stato nuovamente confermato in quanto poco dopo quel momento i due hanno annunciato la fine della loro relazione senza rivelare i motivi per cui hanno scelto di dirsi addio.

Ora a distanza di settimane qualcosa sembrerebbe essere saltato fuori in quanto il gesto di lei lascia decisamente poco spazio all’immaginazione e Matteo Ranieri è stato subito smascherato dopo Uomini e Donne.

Matteo Ranieri ha fatto soffrire Valeria dopo Uomini e Donne? Il gesto di lei non lascia dubbi

Matteo Ranieri non ha ancora scelto di riguarda il gossip che lo riguarda, ma in rete i fan del programma, dopo aver scoperto la reazione di Ludovica Valli al gesto estremo di Manuel, non fanno che parlare di altro in quanto il gesto della sua ex Valeria lascia decisamente spazio all’immaginazione. Ma che cosa ha fatto lei?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di mettere un like ad un commento che parlava male del ragazzo. In particolar modo si fa riferimento ad averla trattata male e di non essere mai stato interessato a lei realmente.

Valeria ha messo il like a questo commento, che trovate incorporato poco più in alto, e non lascia spazio all’immaginazione facendo intuire agli utenti della rete come sono andate le cose dopo la fine del programma nonostante lei abbia sempre dichiarato di non voler mai rilasciare interviste contro Matteo Ranieri facendo intuire che si siano detti addio in buoni rapporti.

Il gesto di lei di oggi però fa sospettare tutt’altro e cambia ancora una volta le carte in tavola. Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne sono durati quanto un gatto in tangenziale e le cose non sembrerebbero essersi concluse nel migliore dei modi.