Dramma Patrizia Rossetti: lo storico compagno l’ha tradita con un volto noto tv

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio dramma in quanto il suo storico ex l’ha tradita con uno storico volto della tv.

Patrizia Rossetti è una delle concorrenti di questa settima edizione del GF Vip, che vede ancora una volta al timone del progetto Alfonso Signorini.

La conduttrice non ha affatto perso tempo e si è subito raccontata ai suoi compagni di viaggio rivelando di aver vissuto un vero e proprio dramma in quanto ha scoperto che il suo storico compagno l’ha tradita con un volto noto della tv, ma non solo. Il tutto non è avvenuto soltanto una volta ma ben tre e lei li ha beccati insieme.

Patrizia Rossetti ha scoperto il tradimento del suo compagno e per questo motivo ha deciso di affrontare di petto non solo lui, ma anche il volto noto della tv che aveva scelto di vivere l’amore passionale proprio con lui nonostante sapesse bene che non fosse libero.

GF Vip: il dramma di Patrizia Rossetti sconvolge i suoi compagni di viaggio

Patrizia Rossetti ha subito precisato che lei è una persona molto fedele, ma purtroppo nella sua vita non si è mai interfacciata con qualcuno che lo fosse altrettanto, anzi. La concorrente di Alfonso Signorini, che di recente ha fatto una gaffe dietro l’altra, ha raccontato tutto ai suoi compagni di viaggio che non si aspettavano minimamente una confessione del genere da parte sua:

“L’ho beccato sul colpo proprio” ha esordito la conduttrice, vuotando il sacco con i suoi compagni. “L’ho perdonato due volte e alla terza basta. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio” ha poi ammesso senza troppi giri di parole. “Da parte mia c’era amore, dalla sua non lo so” ha poi riflettuto.

“Alla terza volta non potevo più perdonare. Sempre con la stessa poi, una che conosco! Lei è del mio stesso ambiente di lavoro“ ha poi continuato, rivelando che è un volto noto al piccolo schermo degli italiani. “Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due” ha continuato con un pizzico di amarezza Patrizia Rossetti al GF Vip. “Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei” ha poi concluso.