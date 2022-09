E’ tutto vero, l’ex vippona si sposa e il testimone di nozze sarà proprio Lui

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato con degli ascolti da urlo. Il pubblico è contento delle scelte di Alfonso Signorini: molti pensano che i nuovi inquilini siano meno “impalcati” e più liberi di essere quello che sono.

La scorsa edizione divise i telespettatori. Nonostante il reality show avesse portato a casa molti share, il pubblico si sentiva annoiato e poco coinvolto.

Una scena però rimarrà sicuramente impressa nelle menti di tutti noi. L’ex vippona è pronta per il grande passo e il testimone di nozze è un volto noto del GF Vip.

Vediamo insieme di chi si tratta

E’ tutto vero, l’ex vippona Francesca Cipriani si sposa e il testimone di nozze sarà proprio Lui

Francesca Cipriani è una ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza ha conquistato molti consensi con il suo modo di fare innocente, fanciullesco e molto solare.

L’ex vippona entrò nella Casa da accompagnata, mentre un’ex gieffina viene colpita alle spalle. Infatti, Francesca è fidanzata da qualche anno con Alessandro Rossi.

Abbiamo potuto conoscere il ragazzo durante la scorsa edizione. Prima entrò nella Casa per qualche notte per fare compagnia alla sua amata e dopo qualche settimana rientrò per un evento lietissimo: una proposta di matrimonio.

La Cipriani, totalmente sorpresa ed innamoratissima, disse di sì subito e adesso spuntano i dettagli sul grande evento.

L’ex vippona ha risposto a qualche domanda sul suo profilo Instagram. Innanzitutto, la data delle nozze non è ancora nota, ma la cerimonia si svolgerà entro la fine di questo anno.

Gli invitati saranno tantissimi: almeno 200 persone per una grande festa. Tra gli ex gieffini che riceveranno l’invito troviamo anche le tre sorelle Selassié.

Le Princesse hanno stretto un legame sincero con Francesca sia dentro che fuori la Casa.

Dopo il matrimonio, Alessandro e sua moglie vivranno in varie regioni di Italia: tra la Romagna (paese natio di Rossi), l’Abruzzo dove vive la famiglia della Cipriani e Milano, luogo di lavoro della ex vippona.

Ma tutti si stanno solamente chiedendo una cosa: chi sarà il testimone di nozze? Rullo di tamburi per questo personaggio molto più che noto, mentre Adriana Volpe affonda il colpo su Sonia Bruganelli.

Si tratta proprio del conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.

Già durante la scorsa edizione, Francesca chiese al presentatore di occuparsi di questo ruolo e adesso è ufficiale!

Alfonso Signorini sarà il testimone di nozze dell’ex vippona Francesca Cipriani. I fan sono al settimo cielo e non vediamo l’ora che arrivi il lieto evento