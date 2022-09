Solo un vero fenomeno risolverà questo test di logica

Pensi di avere delle capacità geniali? Forse è arrivato il momento di dimostrarlo. Risolvi il test di logica, vediamo cosa sei in grado di fare

Due città si trovano in una posizione molto particolare e, a causa della conformazione della costa, non possono avere un collegamento su strada o su ferro, ma solo via mare. Per questo motivo, da tempo esiste un servizio di traghetti che collega i due siti. Il tragitto non è molto rapido e dura otto giorni. Poiché è l’unico modo per raggiungere l’altra città, gli abitanti usano con grande frequenza questo servizio.

Ogni giorno parte un traghetto da ognuna delle due città. Considerando che il servizio è attivo da molto tempo, quanti traghetti incontrerà lungo il suo percorso ogni mezzo partito da uno dei due porti? Rifletti con calma, questo test di logica e ragionamento non è complicato ma è necessario affidarsi alla razionalità per risolverlo. Hai un minuto a tua disposizione e il conto alla rovescia parte in questo momento. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Sei curioso di conoscere la risposta o pensi di averla già trovata? Se hai risolto questo test di logica e ragionamento, vuol dire che ti sei affidato alla tua parte più razionale e hai evitato le trappole inserite nel testo solo per farti sbagliare. Se lo hai fatto senza sbirciare la soluzione meriti tutti i nostri complimenti, non è mai facile risolvere un test del genere.

Se, al contrario, non hai idea di quanti traghetti incontri sul suo percorso un passeggero, non devi buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu sia più abile in altri test diversi da questo o forse hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Ti ricordiamo che questo test di logica e ragionamento non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice intrattenimento dedicato alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: ogni mezzo incontra altri sedici traghetti e non otto come molte persone hanno pensato. Il traghetto non incontrerà soltanto gli altri mezzi partiti dopo di lui, ma anche quelli partita la settimana prima. Lo avevi capito?