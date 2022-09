Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza: arriva la verità proprio da Lei

Arriva finalmente la verità: Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza

Aurora Ramazzotti è una nota conduttrice, nonché figlia d’arte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Proprio all’inizio di questa estate è spuntata una grande indiscrezione su di lei. I paparazzi di Chi riprendono un momento unico: Aurora era in compagnia di sua mamma in una farmacia della Sardegna. Sembrerebbe tutto normale, ma il fatto sorprendente è che la Ramazzotti stava comprando un test di gravidanza.

Apriti cielo! Tutti sul web sono impazziti e si domandano cosa stia accadendo. Aurora ha più volte cercato di sorvolare evitando una risposta, ma ecco che adesso spunta la verità.

Scopriamola insieme

Arriva finalmente la verità: Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza

E’ stato il settimanale Chi ha sganciare la bomba: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Dopo giorni di silenzio, ecco che la diretta interessata prende la parola.

Mentre esce la bomba, la conduttrice si è presa qualche giorno per rivelare la verità. Dopo la prima uscita del magazine, molti utenti del web si sono messi a studiare le foto di Aurora alla ricerca di un pancino sospetto.

Niente di niente! La Ramazzotti è fidanzata da ben cinque anni con Goffredo Cerza, business analyst conosciuto ai tempi del liceo. Dal loro primo bacio, i due non si sono mai più lasciati.

La coppia convive insieme dopo una prova durante la pandemia mondiale e sono innamoratissimi.

E’ proprio assieme al suo fidanzato che Aurora decide di mettere a tacere i rumors una volta per tutte. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice pubblica un video molto corto, ma geniale.

Si vede la ragazza nella sua stanza che si prepara o che fissa il soffitto. In sovraimpressione spuntano delle date e la prima è del 5 febbraio 2016 con accanto il titolo di un giornale. Anche a quei tempi di vociferava una presunta gravidanza della figlia della Hunziker, ma non solo.

Ecco che spunta anche il 10 dicembre 2017, il 30 novembre 2018, il 4 luglio 2019, il 18 giugno 2020 ed infine il 23 settembre 2023. Diciamo che i giornalisti ci hanno provato più volte a scovare una dolce attesa da parte della figlia della Hunziker, mentre spunta la decisione sofferta.

Ma è proprio durante l’apparizione dell’ultima data che entra in camera Goffredo con un vassoio. Le porta delle ciambelle e del cheeseburger, ma Aurora non è contenta.

“Ma sei incinta?” domanda il ragazzo e lei risponde: “Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

E’ ufficiale! Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Non aveva confermato le voci, perché non erano ancora terminati i primi tre mesi. Finalmente spunta la verità sulla gravidanza e noi non possiamo fare altro che mandare grandi auguri alla coppia!