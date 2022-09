Scatta la censura al GF Vip: il vippone esagera e svela dettagli che non potrebbe dire

Al GF Vip è scattata la censura non appena il vippone ha fatto una confessione che non avrebbe dovuto fare nella casa più spiata d’Italia.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma i vipponi di Alfonso Signorini sanno bene come regalare gioie ai telespettatori di canale 5. Tant’è che nelle scorse ore, uno di loro si è lasciato andare a qualche confidenza di troppo che secondo la regia non andava fatta e per questo motivo è subito scattata la censura in quanto la regia ha preferito dare spazio ad altre dinamiche spegnendo queste anche se al pubblico della rete nulla sfugge ed ha prontamente sentito il tutto.

A fare questa inedita confessione è stato Antonino Spinalbese che ha fatto entrare in panico la regia parlando del suo rapporto, ormai terminato da tempo, con Belen Rodriguez. I due sono stati insieme quasi due anni e dalla loro unione è nata una bambina, Luna Marie, ma i motivi che li hanno spinti a separarsi restano ancora un mistero. O almeno fino ad oggi.

Antonino Spinalbese censurato al GF Vip: la confessione di troppo su Belen

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, dove è arrivata la spiazzante confessione di Elenoire Ferruzzi, durante una semplice chiacchierata con i suoi compagni di viaggio ha scelto di rompere il silenzio in merito alla sua relazione con Belen Rodriguez, rivelando che con il passare del tempo si sono accorti entrambi che vivevano in due mondi diversi e che era impossibile poterli conciliare.

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati” ha spiegato il concorrente di Alfonso Signorini. “Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti” ha ammesso senza troppi giri di parole.

“Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così” ha poi riflettuto con se stesso mentre raccontava il tutto ai suoi colleghi.” Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo” ha raccontato per la prima volta. “Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero” ha poi concluso Antonino Spinalbese su Belen.