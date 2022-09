GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi è in crisi: “Cose che non ti aspetti”

By

“Cose che non ti aspetti“: Elenoire Ferruzzi è in crisi al GF Vip 7

Elenoire Ferruzzi è una showgirl e grande sostenitrice dei diritti LGBT+. Dopo anni di suppliche, Alfonso Signorini riesce ad avere la presenza della regina dei social nel suo cast del Grande Fratello Vip 7.

Da subito Elenoire acquisisce molti consensi. E’ ironica, spontanea, estrosa e molto divertente.

La Ferruzzi è sicuramente una donna forte, ma anche molto sensibile. Soprattutto, ha tanta voglia di essere quello che vuole essere.

Nonostante il fatto che siamo sempre stati abituati a vederla gioiosa e contenta, Elenoire è in crisi dopo pochi giorni nella Casa. Scopriamo insieme il perché

“Cose che non ti aspetti“: Elenoire Ferruzzi è in crisi al GF Vip 7

Elenoire Ferruzzi entra nella Casa e viene subito accolta a braccia aperte. E’ amata sia fuori che dentro il reality show e Twitter commenta sempre le sue battute e azioni.

Il pubblico attento si è subito reso conto che la Ferruzzi ha una speciale simpatia per Luca Salatino. Lui è un ex tronista di Uomini e Donne da poco uscito dal programma al fianco della corteggiatrice Soraia, mentre spunta il colpo alle spalle per Lei.

Il primo che si espone in merito del gieffino romano è Alberto De Pisis. Luca si avvicina proprio agli standard del vippone e anche Elenoire conferma.

La donna lo rivela in un momento intimo sia ad Alberto che a Antonella Fiordelisi.

Due semplici parole che non lasciano dubbi. “Mi piace” esclama la Ferruzzi.

La nuova gieffina non ha peli sulla lingua e rivela subito il suo sentimento a Salatino. Lo invita in vasca con lei e lo cerca con lo sguardo in continuazione.

Elenoire ha pure detto che non le interessa se Luca ha qualcuna che lo aspetta fuori.

All’inizio si pensava che facesse tutto parte di uno scherzo, ma non è così. La gieffina è colpita dall’ex tronista e va in una profonda crisi.

Il primo ad accorgersene è il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi. L’uomo le consiglia di pensare a sé stessa e di godersi a pieno questa esperienza. Di divertirsi di più come fa proprio Charlie.

“Anch’io mi diverto un sacco, sai poi ovviamente succedono delle cose che non ti aspetti“ risponde sconfortata Elenoire. Che stia parlando di una delusione da parte di Luca?

Charlie non capisce e cerca di correggerla: “Succederanno delle cose“.

La Ferruzzi gli fa capire che purtroppo è già accaduto e Gnocchi incredulo le domanda sotto voce: “Ti batte il cuore?” .

Alla gieffina ci vuole del tempo per lasciarsi coinvolgere, ma sembra proprio che Elenoire sia in crisi a causa di affari di cuore, mentre Soraia avvisa l’ex tronista.

Secondo voi, la Ferruzzi stava parlando di Luca Salatino? La vippona è in crisi al GF Vip 7, ma è ancora l’inizio. Tempo al tempo…