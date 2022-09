By

E’ stato da poco celebrato il funerale di Elisabetta II ed ancora il popolo piange la defunta Sovrana. Nel dolore anche il principino Louis compie un gesto inedito.

Il funerale di Elisabetta II avvenuto lunedì 19 settembre 2022, è stato un giorno triste e difficile da affrontare sia per i sudditi che per la Royal Family. Ogni membro della famiglia reale ha sofferto durante le esequie, e c’è stato chi come Louis nonostante l’assenza, ha vissuto con forte intensità l’evento anche se si tratta solo di un bambino. A volte, sono proprio i più piccoli a stupire, con la loro semplicità e amore.

I bambini sono spontanei, genuini e pieni d’amore. Louis sarà anche tra i baby Royal più privilegiati dei nostri tempi, ma ha pur sempre 4 anni. Come molti suoi coetanei ha avuto la fortuna di conoscere e vivere momenti speciali in compagnia dei suoi nonni, e con i fratellini vive lo stesso tragico dolore per la scomparsa di Elisabetta II.

Che si tratti di una nonna fuori dal comune non ci sono dubbi, ma al di là del titolo, ogni nonno e nonna sono preziosi, il tempo con loro è significativo.

Nel caso della famiglia reale la differenza più evidente sta nel modo in cui vengono vissuti eventi del genere, perché vanno dritti al centro dell’attenzione. E’ il più piccolo di casa a stupire tutti. Forza, coraggio e sentimento in un corpicino così piccolo sono sintomo di grande valore.

Elisabetta II e Louis più uniti che mai, gesto inedito

Se già Charlotte ha stupito tutti per la somiglianza con la nonna, il piccolo Louis seppur diverso, ha un modo di fare davvero particolare. Il gesto che lo avvicina alla Regina scomparsa, Elisabetta II ha sconvolto i sudditi che mai hanno visto il principino in queste condizioni. Con quel visino così furbo, cosa avrà combinato?

In queste due foto vediamo riuniti i due capi famiglia defunti: la Regina Elisabetta II e il marito, il Principe consorte Filippo Duca di Edimburgo. Sono stati una coppia forte e potente, perché hanno sostenuto il peso della Corona con tutte le sue responsabilità in modo impeccabile.

Così, i piccoli della Royal Family nel giro di quasi due anni si sono ritrovati senza i loro nonnini adorati. Durante il funerale Charlotte e George sono stati presenti, ma Louis no perché troppo piccolo, nonostante ciò è lui a stupire tutti.

In un momento di intimità, la famiglia vive una situazione inaspettata, e la stessa madre Kate Middleton racconta ai giornali quanto accaduto. Sofferenti per la morte della Sovrana è una frase di Louis che da nuova speranza, dice così alla mamma:

“Mamma non ti preoccupare, perché ora la nonna è con il bisnonno.”

Insomma, anche il cuore più freddo si sarebbe commosso ad una frase del genere che in fin dei conti, è quello che anche gli adulti si augurano.