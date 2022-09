Il test del giorno viene definito “deduttivo” poiché dovrai attuare proprio questo ragionamento per ottenere la risposta.

Con Test deduttivo facciamo riferimento al suddetto ragionamento, il quale permette dal generale al particolare di giungere mediante un’associazione di concetti, alla risposta che cerchi per risolvere il rompicapo. Come sempre leggi con attenzione la consegna e non cadere in inganno. Alla fine dell’articolo troverai la risposta esatta con la spiegazione.

Come ogni test che si rispetti cerchiamo di fornirti tutti i mezzi per risolverlo, ma la logica e la forza del pensiero sono solo ed esclusivamente le tue. Allora, qual è l’obiettivo?

Dovrai scoprire di che cosa tratta la consegna, ecco quanto recita per intero:

“Cresco anche se non sono vivo. Non ho polmoni, ma per vivere ho bisogno di aria. L’acqua, anche se non ho una bocca, mi uccide: cosa sono?”

L’indovinello sembra più articolato del previsto, ma fidati che la risposta non è lontana dalla realtà. Prova a pensare alle caratteristiche della possibile risposta, pensando dal generale fino ad andare al particolare.

Soluzione del test deduttivo, la risposa è semplicissima!

I test sono il nostro pane quotidiano, ne troverai tantissimi nel sito! Te ne consigliamo qualcuno che non devi assolutamente perdere, hai mai risolto l’indovinello dell’oggetto che unisce due persone? Scopri di cosa si tratta, e vinci questa sfida. Al momento, ti diamo la soluzione di quello del giorno.

Ebbene sì, siamo giunti al momento di dichiarare la risposta e anche è necessario darti qualche informazione. La sfida del giorno è davvero difficile, perché l’oggetto in questione potrebbe essere tante cose, ma alla fine la soluzione è unica.

L’oggetto in questione non è vivo, ma la sua azione provoca delle conseguenze anche devastanti. Il fatto che non sia animato è poi contraddistinto dalla non presenza di organi, quindi di polmoni.

Però l’aria è fondamentale perché questo abbia vita. Considerando che nell’elemento l’ossigeno è in maggior quantità, allora deduciamo che sia qualcosa che venga alimentato dall’ossigeno, ma non ha polmoni.

Subito dopo ricolleghiamo l’oggetto ad un altro elemento, l’acqua che lo uccide. Cosa può uccidere l’acqua? Il fuoco!

La risposta esatta è proprio fuoco, ci sei arrivato da solo? Bravo, continua ad allenarti con noi e diventa un abile solutore.