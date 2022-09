E’ tutto da rifare per Raffaella Carrà: la sconcertante verità sulla sua eredità

Raffaella Carrà ci ha salutato purtroppo già da un anno. Nel maggio del 2020 le viene diagnosticato un tumore ai polmoni anche se la cantante non ne ha mai parlato.

La Carrà affronta le dovute cure, ma si spegne a Roma nella Clinica del Rosario il 5 luglio del 2021 a soli 78 anni.

L’Italia piange tuttora la scomparsa di questa grande cantante, attrice, ballerina e conduttrice. Raffaella ha lavorato con i nomi più rinomati del mondo dello spettacolo e le sue canzoni sono tuttora in voga.

Ma con la scomparsa della cantante, molti si sono domandati a chi sia andata la sua eredità. Siccome la Carrà non ha messo al mondo nemmeno un bambino, scopriamo la sconcertante verità

E’ tutto da rifare per Raffaella Carrà: la sconcertante verità sulla sua eredità

Raffaella Carrà è sicuramente una delle donne più importanti dello spettacolo italiano. La cantante ha contribuito a rendere la televisione un posto ambito e ha creato proprio la storia.

La Carrà inizia la sua carriera da giovanissima, mentre spunta la decisione della Rai dopo la sua scomparsa. Infatti, già da bambina appare in alcuni film per il cinema.

Solo quando ha compiuto 20 anni, ha deciso di dedicare tutto il suo tempo e le sue energia al mondo dello spettacolo.

Raffaella ha lavorato per ben 50 anni in qualsiasi tipo di ruolo: attrice, ballerina, cantante e anche presentatrice.

Della sua vita privata, però, si sa poco o nulla. La cantante ha sempre tenuto alla sua privacy anche se qualche dettaglio le è sfuggito.

Sappiamo, infatti, che la Carrà è da sempre legata al regista Sergio Japino. I due, però, non hanno mai avuto figli, anche se la showgirl ha adottato a distanza vari bambini in diverse parti del mondo.

Nonostante la loro storia sia finita, i due hanno mantenuto uno splendido rapporto tanto che Sergio era proprio presente in ospedale quando Raffaella ci ha lasciato.

I fan della cantante si domandano a chi sia andata la sua eredità. Visto che la showgirl non ha mai dato luce a nessun bambino, molti pensavano che il suo patrimonio sarebbe andato proprio nelle tasche di Sergio.

Da quanto rivelato dal sito denaro.it, Raffaella ha un grande guadagno ottenuto dal suo lavoro, ma anche delle importanti proprietà in tutto il mondo.

La Carrà aveva ben 3 case: una in via Nemea a Roma, una villa all’Argentario e un appartamento in Toscana. Alcuni dicono che avesse anche una casa in Spagna, comprata per lavorare lì per qualche anno.

Ma chi ha acquisito l’eredità della diva? Spunta la sconcertante verità che vi lascerà di sasso, mentre Gianni Morandi racconta alcuni retroscena sulla grande diva.

Visto che Raffaella non ha nemmeno un figlio, il suo patrimonio deve essere spartito tra l’ex compagno, i nipoti Matteo e Federica, e a Barbara, Paola e Claudia. Le ultime tre ragazze sono le figlie del conduttore Gianni Boncompagni, uomo a cui era molto legata la diva.

Da quanto si sa, l’eredità della cantante è ancora bloccata nonostante sia passato già un anno dal tragico addio.

Come si evolverà la situazione? Vi aspettavate questa verità sconcertante?