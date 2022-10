Adriana Riccio in costume: la fidanzata di Flavio Insinna lascia senza fiato

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna: sui social, ha pubblicato una foto in costume mandando in tilt il web.

Adriana Riccio e Flavio Insinna fanno coppia fissa da anni. Bella, semplice e spontanea, Adriana non fa parte del mondo dello spettacolo, ma da quando la sua storia con l’attore e conduttore di Raiuno è diventata pubblica, è molto seguita sui social. Proprio su Instagram, seppur sia molto discreta e riservata, qualche volta, condivide foto della sua vita in cui si mostra sola, in compagnia degli amici o del fidanzato Flavio.

Qualche giorno fa, così, proprio su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di un’amica scattata durante una serena giornata in piscina. In costume, la fidanzata di Insinna, ha incantato tutti.

Adriana Riccio in costume: boom di complimenti per la fidanzata di Flavio Insinna

Bellissima, con i capelli ricci che le cadono sulle spalle, un viso acqua e sapone e un sorriso sereno e rassicurante con cui, oltre ad aver conquistato il cuore di Flavio Insinna, sta conquistando anche quello di tutti i fan del conduttore come si intuisce dai commenti sotto il post della Riccio.

“Bellissime”, scrive una signora riferendosi ad Adriana e alla sua amica. “Bellissima ed elegante”, scrive un’altra a cui si uniscono altri utenti che, della fidanzata di Insinna, apprezzano anche l’assoluta riservatezza.

Nonostante la sua storia con Insinna duri ormai da anni, Adriana è rimasta sempre un passo indietro rispetto al compagno continuando a fare la propria vita. Anche Insinna è allo stesso modo molto riservato, ma in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi, si è lasciato andare a qualche dichiarazione importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adriana (@adriana_riccio)

“Adriana è una donna che mi dà una forza che non riesco a definire. Irradia una cosa che emana solo lei, emana una luce. Grazie a lei ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei. Non vorrei essere la parte che prende e basta“.