I Prelemi sono contro di Lei: clamorosa indiscrezione su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una nota showgirl e conduttrice. Due anni fa, lei partecipò al GF Vip, un’edizione da urlo.

Durante il suo percorso conosce l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli e tra loro si è crea una amicizia speciale tanto che lui iniziò a provare qualcosa per lei.

Elisabetta, però, ha una sola priorità nella sua vita: suo figlio Falco avuto dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

Per questo motivo ed altri, la Gregoraci non vuole iniziare niente con Pierpaolo che piano piano si allontana da lei.

Dopo l’uscita di Elisabetta dalla Casa per sua scelta, il gieffino si avvicina a Giulia Salemi e i due si innamorano. Con un bacio sotto il vischio nei giorni di Natale, i due si fidanzano e stanno tuttora insieme.

Questa coppia piace così tanto che i loro fan hanno creato un gruppo chiamato I Prelemi. Questi ultimi sono arrabbiati con Elisabetta Gregoraci e non solo, ma vediamo insieme perché sono contro di Lei

I Prelemi sono contro di Lei: clamorosa indiscrezione su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha scattato delle foto con Alessia. Vi chiederete di chi si tratta. Lei è la ex fidanzata di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo.

Questo gesto della showgirl non è piaciuto e i Prelemi vanno contro di Lei. I fan di Giulia Salemi e dell’ex gieffino difendono sempre a spada tratta la loro coppia amata.

In realtà sono solo i Prelemi ad essere così tanto arrabbiati e non i due fidanzati.

Elisabetta, ora in love, pubblica sul suo profilo Instagram non uno scatto con Alessia, ma con Sophie, la nipotina di Pierpaolo. Anche questa foto non è piaciuta ai fan della coppia vip, mentre alcuni cercano di calmarli non vedendo questo scatto come un fatto eclatante.

Se la Gregoraci viene difesa, per Alessia non è andata ugualmente. Alessandro Rosica, direttore di InvestigatoreSocial, è proprio arrabbiato sia con lei che con Giulio.

Secondo lui, i due ex fidanzatini hanno “finito gli aiuti di Pierpaolo” e quindi adesso “si affidano a Elisabetta“.

“Che circo” aggiunge innervosito Rosica.

Nei commenti molti sono d’accordo con Alessandro. C’è chi accusa la coppia definendoli “due affamati di popolarità senza rispetto per i familiari“.

Secondo i fan della coppia, questo è un gesto maleducato nei confronti di Pierpaolo. Perché pubblicare una foto in compagnia della ex fiamma del vippone?

I Prelemi sono contro Alessia, “visto cosa hanno passato Pier e Giulia grazie ai silenzi di questa signora (Elisabetta Gregoraci, ndr)”.

Secondo i fan della coppia vip, sia Giulio che la sua ex fidanzata sono solo alla ricerca di visibilità.

I Prelemi sono così arrabbiati che hanno in mente di accendere proprio un conflitto, dopo lo spavento della Gregoraci. Hanno intenzione di togliere tutti il follow ai due ex fidanzatini per ottenere giustizia dopo la loro mossa social.

Mentre loro sono tutti delusi, i fan di Elisabetta la difendono a spada tratta. “Se tu incontrassi la Gregoraci farebbe la storia e la foto anche con te” commentano i suoi follower e concludono: “Non danneggia Giulia e neppure Pier”.

La foto di Elisabetta Gregoraci con Alessia fa infuriare i Prelemi. Loro sono contro la showgirl, ma soprattutto sono arrabbiati con l’ex fidanzata di Giulio Pretelli.

Cosa ne pensate voi? Chi ha ragione?