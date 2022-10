Test, s’imbocca sempre, ma non si mangia, che cos’è?

Test difficilissimo da risolvere, indovina di cosa sta parlando la consegna: ce la fai in meno di un minuto? Inizia la sfida!

Il test di oggi sembra semplice, ma in realtà è un vero rompicapo da perdere la testa! Questo perché la soluzione non è così scontata, anzi tutt’altro, è articolato arrivarci perché non ci si pensa. La logica va allenata con costanza, altrimenti non si possono ottenere i risultati sperati. Che aspetti? Risolvi l’enigma, e diventa un solutore abile e veloce.

Ti riscriviamo in maniera più ordinata la consegna dell’indovinello, ecco il testo per intero:

“S’imbocca sempre, ma si non mangia mai. È…”

Mettiti in gioco al 100%, ricordando che oltre il pensiero razionale, c’è l’immaginazione. Sfrutta entrambe le capacità, e vedrai che raggiungerai facilmente la risposta esatta. Nessun test è irrisolvibile, ed anche questo ha una soluzione ben precisa.

Soluzione test del giorno, la risposta è inedita!

Se ti piacciono questa tipologia di indovinelli, ne abbiamo davvero a bizzeffe nella nostra pagina, soprattutto li aggiorniamo ogni giorno. Quindi, fatti un bel giretto, oppure prova a risolvere il test assurdo del tutto e del niente abbiamo fatto impazzire dei lettori, ce la farai o no? Al momento, sveliamo la soluzione di quello corrente, sei pronto?

Cosa potrà mai essere qualcosa che s’imbocca sempre, ma non si mangia? Se stai pensando all’argenteria che hai in casa sistemata nella credenza, stai sbagliando di grosso. Il non mangiare non si riferisce soltanto al mettere in pancia, ma anche il semplice gesto di portare del cibo, una forchetta in bocca o qualsiasi altro oggetto.

Appunto, il gesto però c’entra con l’imboccare, ma non si mangia in nessun caso. Se ti allontanassi dalla cucina che ti verrebbe in mente?

Ebbene, la risposta la potrai avere se sali sulla tua quattro ruote personale, e sei in un’autostrada. Oltre il rettilineo, cosa puoi imboccare? Una curva!

Ci sei arrivato da solo, oppure questo indovinello è troppo contorto per le tue capacità? Ci vediamo al prossimo enigma, non perderlo perché ne stiamo preparando degli altri. L’obiettivo è diventare degli abili solutori, e tu sei sulla buona strada!