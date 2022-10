Test assurdo, c’è in tutto e in niente, la soluzione ti lascerà a bocca aperta!

Se vuoi risolvere un test a dir poco assurdo sei nel posto giusto, mettiti alla prova! Trova la soluzione in soli trenta secondi, accetti la sfida?

Comincia la giornata in maniera divertente, soprattutto mette in modo il cervello: affronta un test assurdo se non vuoi annoiarti! L’obiettivo è capire di cosa sta parlando la consegna che a breve riscriveremo in maniera più ordinata. Dalle informazioni lì riportate dovrai essere in grado di trovare la soluzione in pochissimo tempo. Trenta secondi sono il limite, pensi di farcela? Iniziamo a giocare!

Innanzitutto, ricorda che la logica è la tua arma migliore, ma se non la sai applicare e sfruttare, allora non troverai la soluzione. Qual è l’enigma del test del giorno? Ti spieghiamo in breve che dovrai indovinare di cosa si sta parlando nella consegna, senza cercare ulteriori aiuti chissà dove.

Ecco la il testo dell’indovinello per intero:

“Sono in tutto e sono in niente. Cosa sono?”

Da questa semplice frase dovrai estrapolare la risposta esatta. Leggi con attenzione e scova delle differenze o delle somiglianze, forse queste ti aiuteranno.

Soluzione del test assurdo, che risposta inaspettata!

Nel nostro sito non potrai che divertirti, abbiamo test di tutte le tipologie. Se ami la logica potrai benissimo scoprire diverse storielle simpatiche, oppure potrai anche dedicare la tua attenzione a test visivi. Perché non risolvi un altro test folle come quello di oggi? Vedrai, non te ne pentirai! Arriva la risposta.

La risposta che ti stiamo per rivelare può avere due conseguenze: renderti contento se hai indovinato, significa che hai dato prova del tuo intelletto; o anche innervosirti, visto che sembra così assurda da sconvolgere. Quindi, tieniti forte, perché sta per arrivare anche la spiegazione.

Hai letto con attenzione la consegna? Se sì, avrai di certo notato che sia in TuTTO che nella parola nienTe c’è un elemento ben preciso…si tratta della lettera T!

Allora, ci sei arrivato subito entro i trenta secondi? Continua ad allenarti e a non perdere le nostre divertenti sfide. Sappiamo sempre come farti scervellare, ma l’intrattenimento è garantito.