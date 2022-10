Test di logica, cos’è che più è presente, e meno lo vedi?

Bentornato con l’appuntamento dei test di logica di Instanews, anche oggi ci divertiremo insieme!

Il testo integrale della consegna recita così: “Più è presente e meno lo vedi. Cos’è?”



Ricorda che potrebbe essere un oggetto, ma anche qualcosa di astratto. Ciò che però è vero e che la soluzione è più vicina e facile di spegnere ed accendere un interruttore della luce!

Allora, che stai aspettando? Risolvi l’enigma, sotto avrai soluzione e spiegazione.

Soluzione test di logica, è un ragionamento formidabile!

Diciamo che ti abbiamo davvero fornito troppi indizi, ad iniziare dal paragrafo precedente, fino a questa foto. Accendere e spegnere la luce determina due conseguenze, conosci la teoria causa-effetto?

Appunto, più c’è la soluzione del giorno, meno si vede: qual è la condizione che più tra tutte comporta la non visione? Il buio!

Hai capito da solo la risposta oppure hai sbirciato la soluzione? Se ce l’hai fatta grazie alle tue capacità, bravo, continua a giocare e non perderti le sfide che abbiamo qui per te, ogni volta sarà un’avventura avvincente! Ci vediamo al prossimo rompicapo, non mancare.