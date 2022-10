Volano stracci al GF Vip 7, poi il clamoroso colpo di scena: “Sei una mer*a vivente“

Gli animi si sono già scaldati in questa edizione del Grande Fratello Vip 7. Nonostante i concorrenti siano nella Casa da quasi due settimane, le litigate e gli scontri sono all’ordine del giorno.

Sono più che le ragazze che litigano tra di loro, ma c’è qualcosa che turba l’umore degli uomini nelle ultime ore. Volano stracci al GF Vip 7 e poi il clamoroso colpo di scena, ma vediamo cosa è accaduto

Anche questa edizione del Grande Fratello Vip è ricca di litigi e dinamiche. Per ora si capiscono più le antipatie tra i concorrenti che le simpatie.

Su un gruppo di uomini, però, sembrava tutto scorrere tranquillamente, ma nelle ultime ore volano stracci in diretta al GF Vip 7.

Come ogni venerdì mattina, alcuni vipponi si riuniscono per decidere la spesa. Ad occuparsi di questo ruolo troviamo solitamente Luca Salatino, addetto alla cucina, e Charlie Gnocchi.

I due sono amici e con l’arrivo dei nuovi concorrenti hanno chiesto una mano anche alla cantante Wilma Goich, mentre Cristina Quaranta dà sfogo al suo dolore.

Seduto sul divano a sentire i loro discorsi, troviamo anche il giornalista Attilio Romita. Quest’ultimo arriccia il naso sentendo i discorsi dei suoi due amici.

Secondo il gieffino, Luca e Charlie stanno sbagliando tutto facendo la spesa. Subito gli animi si scaldano e Charlie cerca di spiegargli la situazione.

Innanzitutto è proprio Attilio ad avergli detto che si fidava di loro per fare la spesa come molti altri concorrenti.

“Sono arrivati i caratteri forti” commenta Gnocchi spiegando che molti delle new entry pretendono degli specifici cibi per la loro dieta.

Attilio non è d’accordo con le loro scelte, ma ribadisce: “Luca dice che non ho esperienza“.

Salatino cerca di placare gli animi, però il giornalista affonda il colpo: “Siete surreali quando fate la spesa“.

Non l’avesse mai detto… Charlie si alza dalla poltrona innervosito perché crede che “surreale” sia in offesa, soprattutto perché loro si stanno occupando di loro spontanea volontà di qualcosa che riguarda tutta la Casa.

Gnocchi non ci vede più e ghiaccia Attilio: “Sei una mer*a vivente“. Il gieffino si allontana per qualche minuto e avviene il clamoroso colpo di scena.

Dopo aver alzato la voce e aver ricevuto una offesa dal suo amico, Charlie inizia a scherzare come se non fosse successo niente, mentre nasce una nuova coppia al GF Vip.

Chi capisce questo cast del GF Vip 7 è bravo. Volano gli stracci nella Casa, ma il colpo di scena riporta la pace nel reality show. Più andremo avanti e più ne vedremo delle belle