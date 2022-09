Sarà il preludio di un’unione complicata o un fuoco di paglia? Il GF Vip 7 scalda i cuori di due vipponi, sguardi, tensione e palpitazioni anticipano dichiarazione choc!

Stiamo per rivelarvi i dettagli della Dichiarazione con la D maiuscola, perché oltre che attesissima, è diversa da come ce la si aspettava. Al GF Vip 7 sono diversi gli interessi amorosi in corso, nonostante il reality sia iniziato da poco. Appunto, questi due vipponi hanno avuto una conversazione intensa nella quale sono usciti fuori particolari inediti.

Mai come adesso il detto “Al cuor non si comanda” combacia con quanto accaduto al GF Vip 7. La trasmissione in onda due volta la settimana in prima serata su Canale 5 ha tante sorprese per il fedelissimo pubblico che non perde un solo appuntamento.

Quanto rivelato non solo fa impazzire i fan perché lo aspettavano, ma è davvero clamoroso: nessuno si sarebbe aspettato queste parole!

GF Vip 7, saltano fuori gli altarini dalla dichiarazione!

Non ci sono dubbi, quest’anno il reality di Alfonso Signorini sta tenendo testa agli altri format, ed anche al successo delle edizioni passate. Infatti, sono diverse le chicche che stanno facendo divertire il pubblico. Tra le ultime, è saltato fuori un dettaglio unico nel suo genere che fa scoprire lati inediti di un vip, ed insieme a questa confessione ne arriva un’altra che vi farà saltare sulla sedia!

Ebbene sì, molti se lo aspettavano di vedere chiacchierare intimamente Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ma dopo le ultimissime situazioni, nessuno avrebbe potuto creder a quanto si sono detti.

Innanzitutto, provengono da due situazioni diverse e altrettanto “travagliate.” Lui non ha bisogno di molte spiegazioni, ha dichiarato di non tollerare il gossip e il mondo di Belen Rodriguez. Infatti, è stata proprio questa la causa che lo ha portato a “scoppiare” e a fuggire da qualcosa che non lo rappresentava.

Nonostante ciò, lo ritroviamo proprio nel reality che è più fonte di gossip, il Grande Fratello Vip, e ci entra proprio grazie al chiacchiericcio! Al di là di tutto, stiamo conoscendo un ragazzo profondo, sensibile e coraggioso.

Dall’altra parte, abbiamo una “famosa per nascita”, Ginevra la quale è protagonista di una faida con la sorella che la fa stare male. Tra le news che la riguardano c’è anche il coming out al GF Vip dove afferma che le piacciono le donne.

Con queste premesse però i due stravolgono tutto: parlano tra loro intimamente, e gli occhi non ingannano! Inoltre, sembrerebbe proprio che il gieffino abbia dichiarato a Giovanni Ciacci che la vippona le piace molto, ma è pronto a bloccarsi! Ecco perché:

“Se ci fosse dell’interesse mi bloccherei, perché lei comunque ha un nome e io mi sono rotto il cazzo per troppo tempo, poi al cuor non si comanda.”

Insomma, ha già messo le mani avanti oppure ci spera? Restiamo aggiornati.