Test: trova la soluzione e vincerai un premio molto importante

Il test di oggi potrebbe darti la possibilità di vincere un bel premio ma non dovrai farti ingannare dalle trappole che ti abbiamo preparato

Sei il concorrente di un quiz e il presentatore del programma ti sta per fare l’ultima domanda, la più difficile. Se indovini puoi vincere un’automobile, altrimenti torni a casa con le tasche vuote. Hai davanti tre porte chiuse, soltanto una nasconde l’auto dei tuoi sogni, dietro le altre due ci sono due bottiglie d’acqua. La tensione è molto alta e tu dovrai fare una scelta: numero uno, numero due o numero tre?

Finalmente scegli una delle tre porte e il presentatore esclama: “Sei sicuro? Ti voglio aiutare, adesso apriremo una delle altre due porte”. Dietro la porta aperta dal presentatore c’è una bottiglia d’acqua. A questo punto devi decidere se confermare la tua scelta o cambiare porta. Qual è la scelta giusta? Rifletti con calma ma sappi che hai soltanto un minuto per rispondere e il conto alla rovescia parte proprio adesso. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Affinché tu possa vincere l’automobile e non una bottiglia d’acqua è assolutamente necessario evitare le trappole che il quiz ti ha riservato. Se lo hai fatto, vuol dire che adesso conosci la risposta corretta e quindi meriti tutti i nostri complimenti. Risolvere un test di logica e ragionamento come questo è sempre molto complicato, soprattutto se la risposta va fornita entro sessanta secondi.

Se non hai idea di quale possa essere la porta giusta e hai provato a indovinare, tra poco conoscerai la soluzione. Dietro questa risposta c’è un ragionamento logico, se non l’hai compreso non è un problema, vuol dire che hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test del genere. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica perché è un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: il presentatore apre volontariamente una porta inutile. Immagina di aver scelto la porta numero uno, avresti avuto 1/3 di probabilità di beccare l’auto. In questo caso, il presentatore avrebbe aperto la porta 2 o 3 e, cambiando porta, avresti vinto perché avresti aumentato a 2/3 le possibilità di vittoria. Se, al contrario, avessi già scelto la porta corretta, in quel caso le probabilità di indovinare cambiando si sarebbero ridotte ad 1/6. La risposta corretta è cambiare la porta e vincere l’automobile.