Nuovo amore per la popolare attrice: ecco gli scatti intimi

Gli scatti intimi: nuovo amore per la popolare attrice

Se in questi giorni stiamo parlando solamente della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, e Mauro Icardi e Wanda Nara, oggi arriva una bella notizia.

Una popolare attrice si è lasciata dopo una storia di presunti tradimenti, ma adesso ha trovato un nuovo amore.

Gli scatti intimi non lasciano dubbi ma vediamo di chi si tratta

La nostra popolare attrice è Ambra Angiolini. Partita da Non è la Rai, la showgirl ha acquisito sempre più notorietà lavorando come conduttrice, cantante, conduttrice radiofonica, ma soprattutto come attrice.

Nelle storie amorose di Ambra troviamo il cantante Francesco Renga, con cui è stata insieme per ben 11 anni e dalla loro frequentazione sono nati due figli: Jolanda e Leonardo.

Dopo due anni dalla fine di questa storia, la Angiolini si fidanza con l’allenatore di calcio Massimo Allegri, mentre spunta la verità da parte dell’attrice. Nonostante sembrasse che tutto procedesse nel migliore dei modi anche perché i due erano appena andati a convivere, arriva la notizia della loro rottura.

Sembrerebbe che Massimo abbia tradito l’attrice, ma nessuno ha mai confermato queste voci.

Adesso Ambra ha trovato un nuovo amore con un altro personaggio famoso. Si tratta dell’attore palermitano Francesco Scianna. La sua notorietà parte dal 2009 quando indossa gli abiti di Peppino Torrenuova nel film di Giuseppe Tornatore, Baarìa.

La notizia arriva grazie al settimanale Diva e Donna che è riuscita a fare degli scatti intimi della coppia. I due sono insieme a cena nel centro di Roma. Lei indossa un crop top nero e un jeans largo a vita alta, mentre lui cerca continuamente il contatto fisico con l’attrice.

In una serata romantica fatta di sguardi e carezza, arriva anche l’abbraccio che lascia pochi dubbi.

Sembrerebbe proprio che sia nata una nuova storia d’amore, mentre spunta tutta la verità su Massimo Allegri. Nonostante lei sia più grande di lui, infatti ha 45 anni e Francesco 40, i due si mostrano molto complici.

Nella vita sentimentale di Scianna troviamo dei personaggi famosi. In una passata intervista l’attore rivelò: “Fino ai 25 anni sono stato autolesionista in amore“.

Poi però è iniziata la relazione con l’ex Miss Italia, Francesca Chillemi. Conosciuta ad un corso di recitazione nel 2010, i due stanno insieme per un anno.

Poi Francesco inizia un breve flirt con l’attrice Matilde Gioli.

Dimenticato il passato, Ambra Angiolini e Francesco Scianna sembrano molto intimi. Le foto non lasciando dubbi e scoppia un nuovo amore per la popolare attrice