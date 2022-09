Alessia Marcuzzi è nella bufera, la crisi, il cuore spezzato e la presunta “tresca”, insomma sta vivendo un momento difficile. Confessa cosa prova e quanto accaduto.

Una conduttrice del calibro di Alessia Marcuzzi non potrà mai stare in un angolo. Tutto ciò che la riguarda è fonte di interesse per il pubblico che la ama, e con esso c’è anche chi la critica per alcune sue azioni. In ballo c’è molto, perché tra insinuazioni e certezze, ci pensa lei a chiarire dei dettagli che per i fan sono assolutamente inediti.

Paolo Calabresi è il nome del suo ex marito, imprenditore di successo che ha fatto battere il cuore ad Alessia Marcuzzi. Tra alti e bassi sono stati una coppia forte e solida, nel corso degli anni hanno raggiunto grandi traguardi e sono stati sempre più vicini.

Da lunedì 27 settembre però la favola è ufficialmente al capolinea: lo comunicano mediante un comunicato stampa. Ma è nei retroscena che saltano fuori informazioni inedite.

Alessia Marcuzzi racconta la verità, ecco la news!

Tra le novità che riguardano la conduttrice, c’è quella più inaspettata: Alessia Marcuzzi dice addio alla Mediaset per nuovo progetto, c’è molta carne sul fuoco per la showgirl! Insomma, si tratta di una fase di innovazione professionale e rivoluzione sentimentale per la Marcuzzi. Noi vi riveliamo quanto sappiamo sul motivo della rottura!

Perché si sono detti addio dopo tanti anni di matrimonio? Ebbene, era saltata fuori una voce un po’ particolare, quella che avrebbe visto una tresca amorosa con il collega Stefano De Martino.

I due non hanno mai confessato, ma alcuni affermano che Belen Rodriguez avrebbe lasciato il marito proprio per la scoperta del tradimento. Al momento, non c’è una verità assoluta, anzi hanno sempre smentito le voci di corridoio.

Diciamo che con Paolo Calabresi ci sono stati davvero alti e bassi. Hanno litigato e si sono poi ritrovati per poi nuovamente litigare durante il lockdown. Infatti, lui dormiva in un’altra casa, quella della propria nonna.

Ultimamente, i due coniugi si erano mostrati radiosi e felici della vita insieme, ma le parole di Alessia però raccontano quanto accaduto con l’uomo che per tanti anni le è stato accanto. Al magazine Oggi confessa questo preludio:

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla.”

Insomma, sembrava proprio l’inizio della rottura, che dopo mesi è stata ufficializzata. La conduttrice sapeva, ma i tempi dovevano farsi maturi per dichiarare tutto.