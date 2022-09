Test: come sarà il tuo weekend? Scegli un cappello e lo saprai

By

Il tuo weekend sarà da favola o vivrai un altro weekend noioso sul divano? Questo test ti permetterà di ottenere tutte le risposte che cerchi

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo tre cappelli completamente diversi: nel primo riquadro c’è il cappello di uno chef, nel secondo c’è il cappello di un operaio e nel terzo riquadro troviamo un cappello rosso. Quale preferisci? Quale cappello ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta, segui il tuo istinto e non te ne pentirai, poi potrai continuare il test.

Hai scelto uno dei tre cappelli? Adesso puoi finalmente affrontare la parte più divertente di questo test. Scorri il testo verso il basso e scopri il profilo abbinato al tuo cappello preferito. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Chissà come sarà il tuo weekend! Ti ricordiamo che questo è un test che si occupa della tua personalità ma non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test