Amici 22, la delusione è tanta. L’ex prof esplode: “Ci sono rimasta male”

L’ex prof di Amici di Maria De Filippi, come ormai noto da diversi mesi, non fa più parte del cast del corpo insegnanti. I motivi del suo addio sembrano essere tuttora sconosciuti, ma sembrerebbe esserci un certo rancore da parte sua. Segno che se avesse potuto avrebbe continuato senza problemi il suo percorso da insegnante ma purtroppo il destino ha voluto diversamente.

Ovviamente stiamo parlando di Veronica Peparini. L’insegnante di danza nelle scorse ore ha deciso di rompere lei il silenzio per la prima volta in merito a quanto è accaduto ammettendo di esserci rimasta male per come sono andate le cose in quanto non solo avrebbe volentieri proseguito con la sua professione ma anche perché l’è dispiaciuto lasciare le persone con cui ha lavorato durante il corso di questi anni.

Veronica Peparini non fa parte del cast di insegnanti di Amici 22, che è iniziato con il botto con la lite di Maria De Filippi e un allievo, e ai microfoni del settimanale Nuovo ha rivelato come sono andate davvero le cose ammettendo di esserci rimasta davvero male in quanto si sarebbe aspettata un finale diverso per il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma“ ha spiegato senza troppi giri di parole, ipotizzando che cosa sia successo dietro il suo addio alla trasmissione. “Si tratta di un semplice cambiamento“ ha poi proseguito. “Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi” ha concluso la compagna di Andreas Muller che da quando è stato reso ufficiale il suo addio le ha sempre mostrato il suo sostegno.