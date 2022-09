Chi ha incontrato Meghan Markle prima di tornare negli Stati Uniti?

Meghan Markle avrebbe avuto un incontro ravvicinato molto importante prima di tornare negli Stati Uniti d’America. Chi ha chiesto di vedere?

Meghan Markle ha partecipato regolarmente alla funzione funebre in onore della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre mentre era in vacanza nella sua dimora di Balmoral, in Scozia. L’ex attrice statunitense aveva diviso l’opinione pubblica britannica, da un lato quelli che avrebbero voluta vederla al funerale e dall’altro coloro che la accusano di aver allontanato suo marito dalla Royal Family.

Questa diatriba va avanti ormai da più di due anni e probabilmente non è destinata a terminare, almeno non in tempi brevi. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, la pace tra William ed Harry che molti auspicavano non sarebbe arrivata e i rapporti sarebbero ancora freddi. Nelle ultime ore si parla con insistenza di un incontro che Meghan avrebbe chiesto prima di ripartire per la California. Chi è questa persona ed è riuscita ad incontrarla?

Meghan e la richiesta che ha fatto infuriare gli inglesi

In questi giorni, Carlo III ha iniziato a programmare la sua agenda da sovrano e pare che abbia già stabilito quale sarà la meta del suo primo viaggio istituzionale. Il nuovo re ha ricevuto qualche giorno fa una richiesta inaspettata da parte di Meghan Markle. L’ex attrice di Suits avrebbe richiesto un incontro poco prima di salire su un aereo per gli Stati Uniti d’America.

L’ultima esperienza londinese di Meghan ha avuto alti e bassi e probabilmente ha chiesto di vedere il re per provare a ricomporre un rapporto che sembra peggiorare di giorno in giorno da più di due anni. Neil Sean, esperto di vicende che riguardano la monarchia inglese, è stato il primo a riportare la voce di un possibile incontro con Carlo. “È stata sicuramente una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan”, ha dichiarato il giornalista britannico.

Secondo quanto riportato dal Times, l’incontro non sarebbe avvenuto. Lo stesso Harry avrebbe chiesto a tutti, compresa sua moglie, di concentrarsi soltanto sulla defunta sovrana durante il funerale. È possibile che il re conceda all’ex stella di Hollywood un incontro nei prossimi mesi ma difficilmente conosceremo i contenuti della loro conversazione.