Ecco dove sarà la prima visita ufficiale di Re Carlo III

Quale sarà la prima destinazione ufficiale del Re Carlo III? Il sovrano del Regno Unito ha stabilito la data della partenza: è tutto pronto

Carlo III ha superato da alcuni giorni il trauma (almeno pubblicamente) della morte di sua madre e sta per avviare le sue prime attività da sovrano. Di solito si dà molta importanza al primo viaggio istituzionale di un nuovo re e il figlio di Elisabetta II ha deciso dove andrà. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Gran Bretagna, anche se Buckingham Palace non ha ancora emesso alcun comunicato ufficiale.

Pare che Carlo abbia accettato l’invito del presidente e si recherà nel paese ad ottobre. Non dovrebbe essere l’unico viaggio che il nuovo sovrano affronterà nelle prossime settimane, secondo la stampa britannica potrebbe esserci anche una seconda tappa, anche questa da ufficializzare ma ormai certa. L’invito sarebbe arrivato proprio il 19 settembre, il giorno dei funerali di sua madre.

Carlo III è pronto ad affrontare il primo viaggio da re

Re Carlo III sarà in Francia il prossimo ottobre. Lo ha annunciato il presidente transalpino Macron, il quale ha dichiarato di aver invitato il nuovo sovrano del Regno Unito durante i funerali di sua madre, scomparsa lo scorso 8 settembre. “Credo che il popolo britannico e il re abbiano sentito l’affetto profondo che nutriamo nei loro confronti”, ha detto il presidente francese. Carlo, che ha diversi pensieri per la testa, non ha ancora annunciato la data di partenza per il suo primo viaggio istituzionale.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il re e sua moglie andranno in Germania dopo aver lasciato Parigi. Si tratta di una scelta particolare, perché la Regina Elisabetta aveva visitato questo paese nel 2015 ed è stato l’ultimo viaggio. Dopo quella data, l’ex monarca non ha più volato a causa di alcuni problemi di salute che si sono aggravati negli ultimi anni.

Pare che il viaggio a Parigi sarà incentrato sulle questioni ambientali. Si tratta di un tema storicamente molto importante per Carlo III, il quale ha spesso preso parte a manifestazioni a favore della tutela dell’ambiente. Proprio in questo senso, dal Regno Unito filtrano alcune voci su un possibile cambio di rotta sui voli istituzionali della famiglia dei Windsor: meno jet privati per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera.