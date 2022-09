“Voglio andare a Uomini e Donne”: dal GF Vip arriva l’appello disperato a Maria

Per Uomini e Donne è arrivato l’appello disperato direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è stato chiesto a Maria De Filippi per questa stagione televisiva.

Uomini e Donne e il GF Vip sono tornati da poco sul piccolo schermo degli italiani, ma le sorprese non sembrano affatto mancare. In particolar modo per quanto riguarda il programma di successo di Maria De Filippi dove la conduttrice, tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha ricevuto il suo primo appello disperato di questa stagione.

No, il personaggio in questione non vuole approdare all’interno della casa più spiata d’Italia per trovare l’amore ma per un motivo ben specifico in quanto è convinto che all’interno degli studi Elios avvenga una vera e propria ingiustizia. Così vuole approdare in quel contesto affinché possano essere pareggiati i conti ed avere un giusto equilibrio.

Giovanni Ciacci ha lanciato un appello a Maria De Filippi e chissà se quest’ultima sceglierà di rispondere o meno di fronte alla richiesta ricevuta.

Giovanni Ciacci lancia un appello a Maria: vuole approdare a Uomini e Donne

Giovanni Ciacci, che insieme ai suoi compagni di viaggio è stato vittima di pesanti insinuazioni, ha chiesto di poter debuttare negli studi Elios di Roma affinché gli sia data la possibilità di poter difendere Gemma Galgani, che da anni è una delle protagoniste indiscusse all’interno del programma di canale 5, perché secondo lui riceve soltanto ingiustizie da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

“Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina“ ha esordito il concorrente di Alfonso Signorini. “Perché Gemma è bullizzata e non mi piace” ha subito aggiunto, rivelando il motivo del perché vorrebbe arrivare proprio al centro degli studi Elios di Roma, viene ogni pomeriggio viene trasmesso il dating show più famoso di sempre nel bel paese.

“Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto” ha subito aggiunto ribadendo il suo concetto ancora una volta. “Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna” ha poi concluso, ma Maia De Filippi accoglierà il suo appello oppure glisserà il tutto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.