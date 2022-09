GF Vip, gravi insinuazioni sui vipponi si Signorini: “Solo perché è trans…”

Al GF Vip sono arrivate gravi insinuazioni su una delle vippone di Alfonso Signorini lasciando poco spazio all’immaginazione.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani da una settimana esatta, ma in rete le polemiche non si sono di certo fatte attendere e nelle scorse ore sono arrivate gravi insinuazioni sui concorrenti di Alfonso Signorini. A far partire il tutto, manco a dirlo, è stata Elenoire Ferruzzi che ha diviso il pubblico come mai prima di questo momento. Il motivo?

La concorrente aveva creato un bellissimo rapporto con Luca Salatino perché accusarlo di averla illusa che tra loro ci fosse qualcosa, nonostante lui abbia sempre fatto presente di essere felicemente fidanzato con Soraia Cerruti, conosciuta proprio durante il corso dell’esperienza a Uomini e Donne. C’è chi le ha dato ragione e c’è chi come Karina Cascella l’ha stroncata senza mezzi termini lanciando gravi insinuazioni nei confronti degli altri vipponi di Alfonso Signorini.

Karina Cascella smonta Elenoire Ferruzzi: “Non può dire quello che pensa”

Karina Cascella non sta particolarmente apprezzando il percorso di Elenoire Ferruzzi al GF Vip, che ha indignato i telespettatori per una frase fuori luogo, e in particolar modo il modo con cui si è approcciata con Luca Salatino lanciando una grave accusa nei confronti di tutti gli altri vipponi.

“Sapete perché prendono in casa le parti di lei? Proprio perché è trans” ha dichiarato senza peli sulla lingua l’ex pupilla di Barbara d’Urso. “Quindi che succede? Che nessuno ha le pa**e di farle notare che non è come sta dicendo lei, che il film se l’è fatto dentro la sua testa“ a poi continuato, senza mandarle a dire.

“Perché chiunque abbia il minimo coraggio ha paura del pregiudizio degli altri di passare per qualcosa che non è solo perché si è espresso in un certo modo verso una persona che deve passare come fragile perché trans” ha dichiarato, facendo pesanti insinuazioni sugli altri concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa settima edizione del reality show di successo di canale 5.

“Uno non può dire quello che pensa che viene accusato di essere omofobo, razzista, ma è non assolutamente così” ha poi calcolato la dose. “Non avete idea di quanto mi dispiaccia” ha infine concluso rivelando che cosa ne pensa di tutta questa storia.