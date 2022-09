Sonia Bruganelli massacra Sara Manfuso al GF Vip 7: standing ovation per lei

Sonia Bruganelli si scaglia duramente contro Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7: pioggia di applausi per l’opinionista.

Sonia Bruganelli infiamma la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 scagliandosi duramente contro Sara Manfuso. Tutto è accaduto quando nella casa è arrivata Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino che, dopo aver saluto il fidanzato e aver avuto un chiarimento pacifico con Elenoire Ferruzzi la quale ha ribadito di provare un forte interesse per l’ex tronista, ha avuto un chiarimento anche con Sara Manfuso.

Su Instagram, Soraia si è scagliata contro Sara Manfuso accusandola di aver alimentato le speranze di Elenoire nei confronti di Luca sottolineando alcuni atteggiamenti dell’ex tronista che, secondo l’opinione di Sara, erano sintomo di un interesse per Elenoire. Durante il confronto con Soraia, Sara si è giustificata spiegando di non aver alimentato nulla ma di aver notato alcuni atteggiamenti equivocabili. Una spiegazione che non ha convinto Sonia Bruganelli che si è scagliata contro la vippona.

Sonia Bruganelli non perdona: duro attacco a Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7

Sonia Bruganelli non concede sconti e si scaglia duramente contro Sara Manfuso di cui non condivide l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Elenoire Ferruzzi nella situazione con Luca Salatino con cui c’è stato un acceso litigio.

“Una persona amica dev’essere sincera e avresti dovuto dirglielo invece di alimentare una storia che non è mai esistita. A me dispiace per Elenoire che ha sofferto e avrebbe voluto trovare un uomo come Luca e non vuol dire che in futuro non lo troverà, ma Luca non ha mai visto Elenoire in quel modo. E tu che sei una persona intelligente e che sei entrata prima con il tuo cervello e poi con le tue tette avresti dovuto dirglielo e non l’hai fatto”, ha sbottato Sonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Io sto accanto ad Elenoire e qui le cose sono molto amplificate”, ha replicato Sara. “Ma che amplificato. State dentro da una settimane e noi vi vediamo“, ha replicato ancora Sonia. “Tra i due che ci fosse una complicità amichevole o altro, era evidente. Anche con Antonino ne ho parlato e mi sono limitata a notare questo”, ha detto ancora Sara. “Ma ad un’amica dici questo dopo cinque giorni? E poi ti paragoni ad Antonino che si è preso le urla di Elenoire per farle aprire la testa”, ha concluso Sonia.